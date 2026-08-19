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Evropsko prvenstvo za omladince i omladinke u boksu u Loznici ulazi u samu završnicu, a reprezentacija Srbije nastavlja da niže velike rezultate.

Posle Sonje Vukšić, plasman u polufinale i nove medalje za Srbiju izborili su Jovana Devetaković i Vuk Milenković. Tako će Srbija u četvrtak, 20. avgusta, imati čak tri predstavnika u borbama za plasman u finale.

Sjajna Jovana Devetaković još jednom je pokazala da sa velikim ambicijama nastupa na domaćem Evropskom prvenstvu. U četvrtfinalu pero kategorije do 57 kilograma bila je ubedljiva protiv Grkinje Dimitre Kapsimali.

Srpska reprezentativka dobila je sve tri runde kod bodovnih sudija, a dominaciju je krunisala u trećoj rundi, kada je snažnom i preciznom akcijom primorala arbitra u ringu da Grkinji broji nokdaun. Devetaković je tako potpuno zasluženo izborila mesto među četiri najbolje bokserke Evrope i obezbedila drugu medalju za Srbiju na U19 Evropskom prvenstvu u Loznici.

U polufinalu, koje je na programu u četvrtak, Jovana će ukrstiti rukavice sa Špankinjom Kristinom Garsijom Peinado, koja je u četvrtfinalu na poene savladala Italijanku Martinu Di Feliče.

„Presrećna sam zbog plasmana u polufinale i medalje, ali ovde ne želim da stanem. Boksovala sam kako smo se dogovorili, slušala sam trenera i uspela da nametnem svoj ritam od početka do kraja. Posebno mi znači što se sve ovo dešava pred našom publikom u Loznici. Sada sledi polufinale i želim da budem još bolja. Idemo korak po korak, verujem u sebe i svoj tim. Moja borbenost i spremnost su bili presudni u ovom meču, a za naredni protiv predstavnice Španije, koja je niža od mene, sa trenerom moram spremiti posebnu taktiku i dobro se pripremiti“ – istakla je Jovana Devetaković.

Foto: SBS

Veliku pobedu ostvario je i Vuk Milenković u kategoriji do 90 kilograma. Srpski reprezentativac je u četvrtfinalu savladao reprezentativca Ukrajine Josipa-Vladislava Kozakeviča i plasmanom u polufinale obezbedio medalju Srbiji.

Za Milenkovića je ovo posebno važan rezultat, jer je ujedno prva medalja za Srbiju u muškoj omladinskoj konkurenciji na ovom Evropskom prvenstvu.

Velika borba, veliko srce i velika pobeda mladog srpskog boksera još jednom su pokazali da se rad, hrabrost i vera u sebe isplate.

„Ovo je nešto o čemu sam sanjao i zbog čega sam svaki dan trenirao. Presrećan sam što sam obezbedio medalju za Srbiju, ali znam da posao nije završen. U četvrtfinalu sam dao sve od sebe, slušao sam selektora i verovao u ono što radimo. Hvala mojoj porodici, trenerima i svima koji su uz mene. Medalja je obezbeđena, ali sada želim da napravim još jedan korak. Naredni protivnik je Rus koji isto kao i Ukrajinac kojeg sam danas pobedio imaju veliki broj mečeva na evropskoj sceni, a meni je ovo prvo učešće na evropskom šampionatu. Upravo je ovaj meč četvrtfinala potvrdio da broj odboksovanih mečeva ne znači i pobedu. Boksovati Evropsko prvenstvo u Srbiji je posebna stvar. Kada čujem podršku sa tribina, dobijem dodatnu snagu. Verujem se da ćemo imati još razloga za slavlje” – rekao je Milenković.

Foto: SBS

Uz Devetaković i Milenkovića, Srbija će u četvrtak imati još jednu veliku uzdanicu u borbi za plasman u finale.

Sonja Vukšić, koja je među prve četiri plasirala Srbiju još ranije, boriće se u polufinalu srednje kategorije do 75 kilograma protiv Engleskinje Tabise Mojo.

„Srećna sam što sam stigla do polufinala, ali moj cilj je finale. Znam da me čeka veoma kvalitetna protivnica i maksimalno je poštujem, ali verujem u svoj boks i ono što smo radili na treninzima. Boriću se za svaku rundu i svaki poen. Nadam se da ćemo zajedno sa publikom u Loznici proslaviti još jednu pobedu Srbije.“

U poluteškoj kategoriji do 80 kilograma, srpski reprezentativac Đorđe Đorić poražen je u četvrtfinalu od Gruzina Davita Mhetsadzea. Đorić se hrabro borio i dao svoj maksimum, ali je pobeda na kraju pripala gruzijskom borcu.

1/4 Vidi galeriju Evropsko prvenstvo u boksu - Loznica Foto: SBS

Srbija će tako 20. avgusta imati čak tri predstavnika u polufinalnim borbama Evropskog prvenstva za omladince i omladinke u Loznici.

Jovana Devetaković, Vuk Milenković i Sonja Vukšić već su obezbedili medalje, ali mladi srpski bokseri ne žele da se zaustave na tome.

Sa tribina Loznice stiže velika podrška, a iz ringa jasna poruka - borba za Srbiju se nastavlja.