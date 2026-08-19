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VK Novi Beograd odlučio je da za sledeću sezonu povuče iznenađujući potez i na mesto trenera imenuje stručnjaka iz Hrvatske.

Novi trener vaterpolista Novog Beograda biće Zoran Bajić, selektor vaterpolista iz Hrvatske.

Iz Hrvatske u Srbiju - Zoran Bajić novi trener vaterpolista Novog Beograda Foto: Damir Krajac / imago sportfotodienst / Profimedia

Dvostruki šampion Evrope

Zoran Bajić je dvostruki prvak Evrope u mlađim kategorijama. Ove godine doneo je zlato Hrvatskoj sa selekcijom U20, dok je pre dve godine isto učinio i sa momcima od 19 godina. Sa Hrvatskom je bio i treći na SP mladih reprezentacija.

Novi Beograd će tako od sledeće sezone imati na mestu šefa struke trenera iz Hrvatske.

- Prepoznao me je Aleksandar Šoštar, sportski direktor Novog Beograda, svojevremeno najbolji svetski golman. Konsultovao se sa Aleksandrom Šapićem, osnivačem kluba i nekada najboljim svetskim vaterpolistom. Pozvali su me da budem njihov gost, da se bolje upoznamo i eventualno nađemo zajednički jezik. Na kraju smo se dogovorili za dvogodišnju saradnju, a to su najbolji uslovi koje sam dobio u karijeri dugoj tri decenije. Želja mi je da ostavim neki trag, i ljudski i profesionalni - rekao je Zoran Bajić za Večernji list.

1/23 Vidi galeriju VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvati u čudu

Mediji iz Hrvatske podsećaju da VK Novi Beograd često menja trenere. Samo prošle godine, na klupi su se promenila dvojica trenera Petar Radanović i Miodrag Mirović. A, jedno kratko vreme ekipu je vodio i Aleksandar Šapić, inače gradonačelnika Beograda.

Govorio je Zoran Bajić o Aleksandru Šapiću u superlativima.

- Dugo nisam video osobu sa toliko energije. Tokom dana je obavljao posao gradonačelnika, a uveče je na treninzima izgledao kao da taj dan nije imao drugih obveza - rekao je Bajić i nastavio:

- Ne bojim se izazova i kojekakve priče me ne zanimaju, kao i ona da je Šapić osoba koja "jede" trenere. Kao dete zagrebačkih ulica, moji jedini strahovi bili su vezani uz podizanje vlastite porodice, odnosno na to hoću li im biti pri ruci u teškim trenucima. Drugih strahova nemam.

Aleksandar Šapić kao trener vaterpolista Novog Beograda Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Zagrepčanin koji krije svoje poreklo

Zoran Bajić je rođen 1961. godine u Zagrebu. U stručni štab Mladosti ulazi 2015. godine, a mesto šefa stručnog štaba preuzima u oktobru 2017. godine. U narednih nekoliko godina vratio je zagrebački klub u sam vrh regionalnog i evropskog vaterpola. O svom poreklu ne govori za medije, ali zato rado ističe lokalni identitet, pa za sebe Bajić često u medijima ističe da je rođeni Zagrepčanin i "dete zagrebačkog asfalta".

Bio je golman i veći deo vaterpolo karijere proveo je u Mladosti iz Zagreba. Čak 26 godina proveo je u Švajcarskoj, gde se bavio trenerskim pozivom i radio u vaterpolu pre povratka u Hrvatsku 2015. godine, otkada radi sa mlađim kategorijama i ređa uspehe.