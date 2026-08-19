Slušaj vest

Bokserska reprezentacija Srbije spremna je za nastup na Mediteranskim igrama u Tarantu, koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra. Srpska bokserska ekspedicija u Italiju putuje u četvrtak, 20. avgusta, zajedno sa ostalim sportistima Srbije, sa ambicijom da na velikoj međunarodnoj sceni potvrdi kvalitet i nastavi niz uspešnih nastupa.

Ženska bokserska reprezentacija Srbije u Taranto odlazi gotovo u kompletnom sastavu. Selektor svih ženskih selekcija SBS-a Mirko Ždralo povešće šest reprezentativki: Nikolina Džida – do 51 kg, Sara Ćirković – do 54 kg, Natalija Šadrina – do 57 kg, Kristina Kuluhova – do 60 kg, Anastasija Lukajić – do 65 kg, Nikolina Gajić – do 70 kg.

Devojke su završne pripreme odradile u Turskoj, u Olimpijskom centru u Kastamonu, gde su trenirale zajedno sa seniorskom reprezentacijom domaćina. Pre toga, reprezentativke su trenirale na Jahorini i Zlatiboru. U Kastamonuu su, pored šest učesnica Mediteranskih igara, trenirale i Jelena Zekić do 57 kg, Anastasija Bošković do 65 kg i Milena Matović do 70 kg. One će priliku za nastup na velikim međunarodnim takmičenjima tražiti posle turnira u Italiji.

„Turci su bili izvanredni domaćini, a uslovi za rad bili su na veoma visokom nivou. Ženska reprezentacija Turske ima zasebnu boksersku bazu, dok se u istom mestu nalazi i odvojena baza za mušku reprezentaciju. Kompleks je izolovan od grada i svih drugih sadržaja — u blizini nema prodavnica, restorana ni kafića — što nam je omogućilo da se u potpunosti posvetimo treningu i oporavku.

Smatram da smo obavili izuzetno kvalitetne pripreme. Imali smo veoma dobre i korisne sparinge sa bokserkama koje su osvajačice evropskih, svetskih i olimpijskih medalja, što je od ogromnog značaja za naš tim uoči narednih takmičenja.

Svesni smo da Turska ima jednu od najboljih ženskih bokserskih reprezentacija, ne samo u Evropi već i u svetu. Upravo zbog toga su ovakvi treninzi i razmena iskustava dragoceni za naše bokserke. Verujem da ovakva saradnja može doneti mnogo koristi našim selekcijama i predstavljati važan korak u daljem napretku ženskog boksa u Srbiji“ – rekao je selektor svih ženskih bokserskih selekcija Srbije Mirko Ždralo.

U muškoj konkurenciji Srbiju će, prema trenutno potvrđenom sastavu, predstavljati Artur Ngapetijan do 55 kg, Dimitrij Gorbenko do 65 kg, Rastko Simić do 80 kg i Marko Pižurica do 90 kg.

Promena je nastala u kategoriji do 70 kg. Jovan Nikolić nije uspeo da reguliše težinu za nastup na Mediteranskim igrama, pa neće biti u sastavu „Orlova“. Srpski bokserski savez je Olimpijskom komitetu Srbije umesto Nikolića prijavio Filipa Džidu, a potvrda promene od strane organizatora iz Italije još se očekuje.

Muška selekcija završne pripreme obavila je u italijanskom Olimpijskom centru u Asiziju. Pored boksera koji će nastupiti u Tarantu, u pripremnom procesu trenirali su i Nikola Maksimović do 55 kg, Filip Džida do 70 kg i Almir Memić do 75 kg.

Mediteranske igre predstavljaju važnu proveru za srpske boksere i bokserke uoči završnice takmičarske godine. Nakon Taranta, mušku i žensku reprezentaciju Srbije očekuje Evropsko seniorsko prvenstvo (U40) u Sofiji od 15. do 26. septembra, dok će se kontinentalno prvenstvo za mlađe seniore i seniorke (U23) održati u Poreču od 14. do 25. novembra.

Srpski boks tako u Tarantu dobija novu priliku da se predstavi na velikoj međunarodnoj sceni, a reprezentativci i reprezentativke Srbije u Italiju odlaze sa jasnim ciljem – da dostojno predstavljaju svoju zemlju i da se iz Taranta vrate sa medaljama.