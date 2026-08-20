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Tridesetjednogodišnji Sainc prethodno je izrazio sumnju u svoju budućnost u Vilijamsu, posebno zbog slabijih rezultata u drugoj sezoni u ekipi, zbog čega je odluka o potpisivanju višegodišnjeg ugovora donekle iznenađujuća.

1/27 Vidi galeriju Formula 1 2025/2026 Foto: Mark Sutton / Getty images / Profimedia, NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia, FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia

Vilijams je saopštio da je Sainc produžio saradnju kao znak poverenja u dugoročni projekat ekipe i ambiciju da se bori za vrh Formule 1.

Sainc je u Vilijams stigao 2025. godine, nakon četiri sezone u Ferariju, a prethodno je dve godine vozio za Meklaren. Za britanski tim ostvario je dva podijuma, u Azerbejdžanu i Kataru, čime je pomogao ekipi da prošle godine zauzme peto mesto u konkurenciji konstruktora.

Ipak, Vilijams je ove sezone daleko od prošlogodišnje forme. Posle prvih 11 trka ima samo 11 bodova i nalazi se na trećem mestu od pozadi u šampionatu konstruktora.

"Oduševljen sam što nastavljam put sa Vilijamsom. Zaista verujem u ljude koji čine ovaj tim, kako u fabrici, tako i na stazama, kao i u ulaganja i naporan rad koji se odvijaju u pozadini", rekao je Sainc.

"Imamo ono što je potrebno da zajedno preokrenemo situaciju. Posvećen sam kao i prvog dana da pomognem Vilijamsu da se vrati tamo gde pripada i radujem se stvaranju novih uspomena sa timom", dodao je Španac.

Saincovom produženju ugovora prethodila je odluka njegovog timskog kolege Aleksa Albona da potpiše novu jednogodišnju saradnju, kojom će takođe ostati u Vilijamsu tokom 2027. godine.

"Karlosov talenat za volanom i posvećenost radu u fabrici bili su izuzetno važni za ovaj projekat. On je lider ovog tima i drago mi je što veruje u ono što možemo da postignemo", rekao je šef Vilijamsa Džejms Voulz.

Sainc je u Vilijams stigao nakon što je Ferari odlučio da ga zameni Luisom Hamiltonom, a tokom karijere je ostvario četiri pobede u Formuli 1.