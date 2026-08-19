MISTERIJA RAZREŠENA: Trener britanskih sprintera nije nestao – završio je iza rešetaka u Maroku!
Baptist (41), koji je pred ovogodišnje Igre Komonvelta i Evropsko prvenstvo trenirao nekoliko vodećih britanskih sprintera, pre više od tri meseca iznenada je prekinuo svaki kontakt sa atletičarima.
Ni Britanska atletika, za koju je radio kao konsultant i trener sprintera, niti sportisti koje je trenirao nisu znali razlog njegovog odsustva.
U maju je atletičarima koje je trenirao poslao kratku poruku u kojoj ih je obavestio da će neko vreme odsustvovati sa treninga, bez dodatnog objašnjenja. Tokom vikenda pojedini mediji objavili su da je nestao u Maroku.
Međutim, izvor iz marokanskog ministarstva pravde potvrdio je BBC Sportu da je Baptist uhapšen u Marakešu u maju, nakon čega je osuđen i trenutno služi zatvorsku kaznu u zatvoru Al-Udaja.
Bivši britanski atletičar prvobitno je osuđen na 10 meseci zatvora, ali mu je kazna nakon žalbe smanjena na osam meseci.
Portparol marokanskog tužilaštva potvrdio je i kaznu i prirodu presude, navodeći da se britanski državljanin nalazi u zatvoru u Marakešu, gde služi kaznu na osnovu sudske presude u krivičnom postupku.
Prema marokanskom zakonu, maloletnom osobom smatra se svako mlađi od 18 godina.
Portparol britanskog ministarstva spoljnih poslova saopštio je da vlasti pružaju podršku britanskom državljaninu koji se nalazi u pritvoru u Maroku i da su u kontaktu sa nadležnim organima.
Baptist je u Marakeš doputovao sa još trojicom bivših britanskih atletičara, koji su se u međuvremenu vratili u Veliku Britaniju. Prema informacijama BBC Sporta, njegova porodica je upoznata sa činjenicom da se nalazi u zatvoru.
Baptist je kao atletičar osvojio dve zlatne medalje na Igrama Komonvelta 2010. godine, na 200 metara i u štafeti 4x100 metara, a karijeru je završio sa 28 godina zbog problema sa kolenom.
(Beta)