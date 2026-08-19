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Deset dana pre nastupa u Beogradu, prvom posle pet godina, Veljko Ražnatović je bio gost Bokscasta, gde je pričao o svojoj karijeri i životu, kako se zaljubio u boks, kako ga je ovaj sport izvukao iz kandži "Beograda koji ga je uzeo pod svoje u periodu mladosti".

Otkrio je Veljko kako je izgledao život i rad u Moskvi iz koje se vratio kao "apdejtovana verzija", ali i da je tamo sedam meseci "živeo kao pas", gde je svaki dan samo trenirao i nedeljom išao u crkvu na liturgiju.

Otvorio se srpski bokser pred kamerama kao nikad pre, jer je pričao i o svom ocu Željku Ražnatoviću Arkanu, otkrio je koliko ga pogađaju komentari na njegov račun, da li bi on danas bio ponosan na njega u kakvog je sportistu i čoveka izrastao.

1/5 Vidi galeriju Ostavio dubok trag Foto: Petar Aleksić, Printscreen/ Youtube/ radovan džeko, Petar Aleksić

Veljko je u iskrenom intervjuu pričao o svom glavnom cilju u boksu, a to je da postane prvak sveta, za šta veruje da ga dele još tri meča.

Osvrnuo se Veljko i na najteže prozivke koje dobija na društvenim mrežama, da namešta mečeve, na šta je brutalno odgovorio svim hejterima.

Dotakao se i predstojeće borbe na Balkan Boxing 11 i Rosmena Brita, kao i tragičnog meča koji je Venecuelanac imao, kada je udarcima u potiljak poslao čoveka u komu, koji je kasnije preminuo.

- Pa znam da nije nevin. Ima ubistvo. Ubio je čoveka udarcima u potiljak, posle šest meseci je čovek preminuo u bolnici. Nažalost, to je boks. Ne uzimam ga definitivno olako, gledaću da ga što pre nokautiram. Gledao sam ga sa svojim trenerom. On je veliki, jak čovek, nije neki tehničar. To nije nikakva tajna. Mislim da sam u svakom segmentu bolji od njega iskreno. U svakom.

Veljko je pozvao sve ljubitelje boksa da 29. avgusta prate mečeve, uživo u Ložionici, ili putem TV prenosa na Arena Sport.

- Pozvao bih sve na Balkan Boxing 11. Ja obećavam da ću od prvog do poslednjeg zvona da ga jurim da mu skinem glavu. Tako da, imaćete šta da gledate, biće vrlo interesantno. Konovalov se isto vraća u ring, ima jako dobrog protivnika i to će isto biti dobro. Biće dobra revija – ispričao je Veljko Ražnatović za Bokscast.