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Srbiju je predvodio Stefan Kokeza sa 16 poena, a pratili su ga Pavle Perić i Veljko Mašulović sa po 11 i Dražen Luburić sa 10 poena.

1/5 Vidi galeriju ORLOVI NE STAJU: Odbojkaši Srbije savladali Španiju i obezbedili plasman u narednu rundu EP! Foto: OSS

Kod Slovenije bolji od ostalih bili su Nik Mujanović sa 16 i Jan Kozamernik sa 15 poena.

Srbija i Slovenija će sutra odigrati drugi prijateljski meč, takođe zatvoren za javnost (bez publike).

Poslednje provere pre Evropskog prvenstvo, koje se održava od 9. do 26. septembra, seniori Srbije će imati 1. i 2. septembra u Sofiji, gde će odigrati dva prijateljska meča protiv Bugarske.