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Šansu da učestvuju u Budimpešti od 11. do 13. septembra imaju još Ivana Španović u troskoku i Luka Bošković u skoku udalj.

Ultimativno prvenstvo sveta u atletici biće održano od 11. do 13. septembra u Budimpešti, a Srbiju će za sada sigurno predstavljati Angelina Topić u skoku uvis i Adriana Vilagoš u bacanju koplja.

Izglede da se nađu na borilištima u glavnom gradu Mađarske imaju još Ivana Španović u troskoku i Luka Bošković u skoku udalj. Od rezultata na predstojećim mitinzima zavisiće da li će i oni izboriti pravo nastupa.

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Rok za ispunjenje uslova za plasman ističe 31. avgusta.

U tehničkim disciplinama učestvovaće po osam najboljih takmičara – olimpijski i svetski prvaci, kao i šest najbolje rangiranih atletičara. Na srednjim i dugim prugama nastupiće po 12 takmičara i oni će imati samo finalne trke.

U sprintu i preponskim disciplinama predviđeno je po 16 učesnika, pa će najbolji do završnice morati da nastupe dva puta.

Za razliku od klasičnih svetskih prvenstava, na ovom takmičenju neće postojati ograničenje broja učesnika iz jedne države. Ultimativno prvenstvo sveta predstavlja novi format takmičenja i neće zameniti postojeća svetska prvenstva.

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