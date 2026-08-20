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Ugovor holandskog vozača istekao bi krajem 2028. godine i spekulisalo se da bi mogao da napusti Red Bul, pošto su njegovi predstavnici početkom godine razgovarali sa Meklarenom.

"Veoma sam zadovoljan produženjem ugovora. Imamo najbolje ljude i uzbuđen sam što ću nastaviti da radim sa svima kako bismo se ponovo vratili na vrh. Ovo ostaje krajnji cilj ka kojem svi zajedno težimo i kojem ćemo nastaviti da težimo. Želim da zahvalim Red Bulu, Loranu (Mekisu) i svima u Red Bul Rejsingu na poverenju koje su mi ukazali", naveo je Maks Ferštapen u saopštenju Red Bula.

Ferštapen je u Red Bul došao 2016. godine iz sestrinske ekipe Toro Roso i od tada je ostvario 71 pobedu i osvojio četiri šampionske titule u Formuli 1.

"Uvek sam govorio da je tim za mene poput druge porodice i ovde se osećam kao kod kuće. Došao sam nadajući se da ću moći da pobeđujem u trkama. Ono što smo potom zajedno postigli bilo je zaista predivno, podelili smo mnogo neverovatnih trenutaka i osvojili četiri titule svetskog šampiona. Nastaviti ovaj put sa istim timom, uz koji sam tokom cele karijere, zaista je posebno i nešto što sam oduvek želeo", rekao je 28-godišnji vozač.

1/8 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia, Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je trenutno šesti u šampionatu vozača, sa 110 bodova manje od Kimija Antonelija iz Mercedesa.

Vest je objavljena uoči trke za Veliku nagradu Holandije u Zandvortu, kojom se posle letnje pauze nastavlja šampionat Formule 1.

"Rad sa Loranom tokom više od godinu dana takođe je bio sjajan. Jasno vidim kakvu viziju ima za tim. Svi u Milton Kinzu veruju u ono što gradimo i radujem se narednom poglavlju, borbi za još pobeda i šampionske titule, dok nastavljamo da oblikujemo budućnost ovog tima", rekao je Ferštapen.

Direktor ekipe Red Bul Loran Mekis rekao je da je nastavak saradnje sa Ferštapenom sjajna vest za ekipu, kompaniju, Formulu 1 i automobilizam u celini.

"Veoma malo partnerstava u sportu postiže ono što su Maks i ovaj tim postigli. Od samog početka, Maks je oličavao sve ono što Red Bul Rejsing čini posebnim, beskompromisnu konkurentnost, neumoljivu odlučnost i hrabrost da se izazovu ustaljena pravila. ;Njegov uticaj na naš tim i na Red Bulovu priču u automobilizmu bio je transformativan i bio je ključan za sve što smo zajedno postigli", naveo je on.

Trka za Veliku nagradu Holandije na programu je u nedelju od 15 časova.

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