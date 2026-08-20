ODBOJKAŠICE KREĆU U POHOD KA EVROPSKOM TRONU: Tijana Bošković, Maja Ognjenović... Koliko može naša reprezentacija?
Evropsko prvenstvo za odbojkašice, 34. po redu, koje će se održati u Turskoj, Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu počinje sutra i trajaće do 6. septembra, a reprezentacija Srbije će sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković pokušati da ponovo dođe do evropskog trona i izbori plasman na Olimpijske igre.
Odbojkašice Srbije će EP započeti sutra od 14 časova utakmicom protiv Austrije u grupi B, a zatim će igrati protiv Češke (23. avgusta), Bugarske (24. avgusta), Grčke (26. avgusta) i Ukrajine (27. avgusta).
Plasman u osminu finala izboriće četiri najbolje plasirane selekcije, a grupa B će se ukrstiti sa grupom D u kojoj su Italija, Francuska, Crna Gora, Hrvatska, Švedska i Slovačka.
U grupi A nalaze se: Turska, Poljska, Nemačka, Slovenija, Mađarska i Letonija, dok su u grupi C: Belgija, Holandija, Španija, Rumunija, Azerbejdžan i Portugalija.
Šampion Evrope će izboriti direktan plasman na Olimpijske igre 2028. godine u Los Anđelesu.
U reprezentaciju Srbije se posle dve godine pauze vratila Maja Ognjenović, koja će kao kapiten predvoditi tim.
Pored Ognjenović, glavni adut Srbije je Tijana Bošković.
Na spisku selektora Zorana Terzića nalazi se još 13 igračica: Slađana Mirković, Anja Zubić, Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin, Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić, Ljubica Milojević, Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović.
Titulu šampiona Evrope brane odbojkašice Turske, koje su pre tri godine u finalu pobedile Srbiju rezultatom 3:2.
Srbija je na poslednja dva EP 2021. i 2023. godine osvojila srebne medalje, dok je prethodno dva uzastopno bila šampion 2017. i 2019. godine.
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