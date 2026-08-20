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Evropsko prvenstvo za odbojkašice, 34. po redu, koje će se održati u Turskoj, Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu počinje sutra i trajaće do 6. septembra, a reprezentacija Srbije će sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković pokušati da ponovo dođe do evropskog trona i izbori plasman na Olimpijske igre.

Odbojkašice Srbije će EP započeti sutra od 14 časova utakmicom protiv Austrije u grupi B, a zatim će igrati protiv Češke (23. avgusta), Bugarske (24. avgusta), Grčke (26. avgusta) i Ukrajine (27. avgusta).

Plasman u osminu finala izboriće četiri najbolje plasirane selekcije, a grupa B će se ukrstiti sa grupom D u kojoj su Italija, Francuska, Crna Gora, Hrvatska, Švedska i Slovačka.

U grupi A nalaze se: Turska, Poljska, Nemačka, Slovenija, Mađarska i Letonija, dok su u grupi C: Belgija, Holandija, Španija, Rumunija, Azerbejdžan i Portugalija.

Šampion Evrope će izboriti direktan plasman na Olimpijske igre 2028. godine u Los Anđelesu.

U reprezentaciju Srbije se posle dve godine pauze vratila Maja Ognjenović, koja će kao kapiten predvoditi tim.

Pored Ognjenović, glavni adut Srbije je Tijana Bošković.

1/35 Vidi galeriju Tijana Bošković Foto: Screenshot

Na spisku selektora Zorana Terzića nalazi se još 13 igračica: Slađana Mirković, Anja Zubić, Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin, Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić, Ljubica Milojević, Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović.

Titulu šampiona Evrope brane odbojkašice Turske, koje su pre tri godine u finalu pobedile Srbiju rezultatom 3:2.

Srbija je na poslednja dva EP 2021. i 2023. godine osvojila srebne medalje, dok je prethodno dva uzastopno bila šampion 2017. i 2019. godine.

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