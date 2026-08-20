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Kako je saopšteno iz NHL, Bruinsi će odigrati dve utakmice u Minhenu, dok će Ojlersi tokom NHL sezone 2027/2028 odigrati dva meča u Kelnu. Njihovi protivnici još nisu određeni.

"Ovi događaji predstavljaju važan korak u našoj posvećenosti razvoju hokeja u Nemačkoj. Dovođenjem većeg broja NHL utakmica na jedno od najdinamičnijih hokejaških tržišta u Evropi, nadamo se da ćemo nastaviti da produbljujemo povezanost sa našim navijačima, partnerima i lokalnim zajednicama, a istovremeno stvaramo značajnu priliku za razvoj hokeja širom zemlje", rekao je zamenik komesara NHL Bil Dejli.

Čikago Blekhoksi i Otava Senatorsi već su zakazali po dve utakmice u Diseldorfu u decembru.

Te utakmice u sklopu NHL Global Serije biće druga i treća utakmica regularnog dela sezone koje je liga organizovala u Nemačkoj, nakon što su Bafalo Sejbersi i Los Anđeles Kingsi igrali u Berlinu 2011. godine.

NHL i Nemački hokejaški savez obavezali su se da će organizovati utakmice regularnog dela sezone u Nemačkoj najmanje tokom naredne tri sezone.

(Beta)