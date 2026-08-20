Slušaj vest

Srpska bokserka Jovana Devetaković plasirala se u finale Evropskog prvenstva za omladinke i omladince, koje se održava u Loznici.

Jovana je u četvrtak u polufinalnoj borbi kategorije do 57 kilograma ubedljivo savladala reprezentativku Španije Kristinu Garsiju Peinado i izborila mesto u velikom finalu.

Pred našom bokserkom sada je najvažniji meč prvenstva – borba za zlatnu medalju. Jovana će se u finalu sastati sa Ruskinjom Anastasijom Golunovom.

Veliki uspeh naše reprezentativke još jednom je potvrdio kvalitet i potencijal srpskog boksa, a publika u Loznici imaće priliku da isprati borbu za evropsko zlato.

Jovana je na korak od evropskog trona – svi putevi vode ka finalu i borbi za zlato!

Ne propustiteOstali sportoviSPREMNA ZAMENA ZA POVREĐENOG NIKOLIĆA! Filip Džida dobio šansu da predstavlja Srbiju na Mediteranskim igrama
Filip Džida
Ostali sportovi"SKINUĆU MU GLAVU" Veljko Ražnatović poslao jezivu poruku rivalu iz Venecuele, pa pričao o ocu Arkanu, Moskvi, hejterima...
Veljko Ražnatović
Ostali sportoviSRBIJA SA NAJJAČIM SASTAVOM NA MEDITERANSKIM IGRAMA U TARANTU: Orlovi spremni da visoko polete
zenska srpska i turska seniorska selekcija na pripremema uoci Mediteranskih igara.jpg
Ostali sportoviLOZNICA GORI! VELIKI USPEH SRPSKOG BOKSA! Tri medalje već u džepu - Jovana, Vuk i Sonja idu po EVROPSKO ZLATO!
Vuk Milenkovic1.jpg

02:34
Kikbokserka Aleksandra Krstić učestvuje na svetskom prvenstvu u Abu Dabiju! U svet borilačkih veština ušla zbog kilaže, a onda pokorila njegovu scenu Izvor: Kurir televizija