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.Četrdesetjednogodišnji Britanac rekao je da se oseća "osveženo" pred Veliku nagradu Holandije, na kojoj će pokušati da smanji zaostatak za vodećim u generalnom plasmanu Kimijem Antonelijem iz Mercedesa u borbi za rekordnu osmu titulu svetskog prvaka.

1/4 Vidi galeriju Luis Hamilton Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, SportPix / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ovo je bila najdrugačija letnja pauza koju sam imao tokom svih šampionskih sezona u karijeri u Formuli 1. Vraćam se u najboljoj formi u kojoj sam ikada bio posle letnje pauze, za 20 godina koliko sam ovde, i veoma sam ponosan zbog toga", rekao je Hamilton.

On je naveo da vozači tokom pauze obično provedu nedelju ili dve u izlascima i zabavi, ali da se ove godine dodatno posvetio fizičkoj pripremi.

Hamilton se nalazi na drugom mestu u generalnom plasmanu, sa 50 bodova manje od Antonelija. Ove sezone ostvario je prvu pobedu od 2024. godine i ponovo se uključio u borbu za titulu, nakon slabije 2025. godine, tokom koje je u jednom trenutku sumnjao u svoje sposobnosti.

"Zaista se osećam osveženo. To je drugačiji osećaj od obične opuštenosti. Dobar je osećaj biti fizički spreman", rekao je Hamilton.

Britanski vozač pohvalio je i Ferari, za koji smatra da se kreće u pravom smeru nakon što je tim prihvatio inovativniji pristup u razvoju bolida kako bi se približio Mercedesu.