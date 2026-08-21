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Džošua (22) je specijalista za hronometar, a na Vueltu, tronedeljnu trku kroz Španiju se vraća nakon debija 2024. godine, samo mesec dana nakon što je završio svoj prvi Tur de Frans.

"Svi u potpunosti podržavamo Džoša u njegovoj odluci da učestvuje u trci", rekao je direktor ekipe Ineos Džerejnt Tomas.

Džošuin brat, 19-godišnji Finlej, poginuo je prošlog petka tokom osme etape trke Volta a Portugal, kada ga je udario automobil. Prema izveštajima, vozač je ignorisao upozorenje redara i ušao na trasu osme etape.

Finlej je poput svog starijeg brata, takođe bio specijalista za vožnju na hronometar.

Vuelta, poslednja Grand tur trka u sezoni, počinje u subotu zahtevnim individualnim hronometrom u Monaku, gde živi prvi favorit trke Tadej Pogačar.

Slovenački biciklista pokušaće da kompletira trijumf na sva tri Grand tura, nakon što je prošlog meseca osvojio petu titulu na Tur de Fransu, čime je izjednačio rekord po broju pobeda.

Pogačar je 2024. godine slavio i u trci Điro d'italija, a Vuelta je za sada jedina tronedeljna trka na kojoj 27-godišnji Slovenac još nije slavio.

(Beta)