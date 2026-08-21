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Pred domaćom publikom srpski boks već je obezbedio tri medalje, od kojih su čak dve kroz plasmane u velika finala, dok je jedan od najperspektivnijih mladih boksera, Vuk Milenković, zbog povrede morao da odustane od borbe za finale.

Od ukupno 14 predstavnika Srbije, devet u muškoj i četiri u ženskoj konkurenciji prema sastavu domaćina, odličja su do sada osigurali Jovana Devetaković u kategoriji do 57 kilograma, a nakon nje Sonja Vukšić do 75 kilograma i Vuk Milenković do 90 kilograma.

Najveću pažnju javnosti privukle su Jovana Devetaković i Sonja Vukšić, koje su izborile plasman u finala i sada ih samo još jedan meč deli od evropskog zlata.

Jovana Devetaković nastavila je sjajan nastup na šampionatu i u polufinalu kategorije do 57 kilograma ubedljivo savladala reprezentativku Španije Kristinu Garsiju Peinado.

1/4 Vidi galeriju Jovana Devetaković na Evropskom prvenstvu u Loznici Foto: SBS (Marko Marković)

Od prvog do poslednjeg minuta Jovana je pokazala sigurnost, kvalitet i kontrolu borbe, potvrdivši da s pravom pripada samoj završnici Evropskog prvenstva.

Pred njom je sada najveći izazov – borba za zlatnu medalju. U finalu će se sastati sa Ruskinjom Anastasijom Golunovom.

Jovana je već obezbedila medalju, ali ambicije se tu ne završavaju. Pred domaćom publikom u Loznici boriće se za najvrednije odličje i priliku da postane prvakinja Evrope.

Još jedan veliki uspeh srpskog boksa ostvarila je Sonja Vukšić, koja je u kategoriji do 75 kilograma savladala Engleskinju Tabisu Mojo i izborila mesto u finalu Evropskog prvenstva.

1/4 Vidi galeriju Sonja Vukšić u polufinalu Evropskog prvenstva u Loznici Foto: SBS (Marko Marković)

Sonja je u polufinalnoj borbi pokazala karakter, koncentraciju i sigurnost u najvažnijim trenucima. Pred domaćom publikom nametnula je svoj ritam i stigla do pobede koja joj je otvorila vrata borbe za evropsku titulu. U finalu je očekuje Ruskinja Daria Antipova.

Vukšić sada ima priliku da sjajan nastup na domaćem terenu kruniše zlatnom medaljom.

Dva srpska ženska predstavnika već su u finalu, što predstavlja ogroman uspeh za naš boks i potvrdu kvaliteta generacije koja stasava za velike seniorske izazove.

Treću medalju za Srbiju obezbedio je Vuk Milenković u kategoriji do 90 kilograma.

Tihi i nenametljivi bokser Crvene zvezde bez pompe i velikih očekivanja započeo je nastup na Evropskom prvenstvu, a posle dve potpuno zaslužene pobede stigao do polufinala i sigurne medalje.

U četvrtfinalu je Milenković na poene, odlukom sudija, savladao Ukrajinca Josipa-Vladislava Kozakeviča i izborio mesto među četiri najbolja boksera Evrope.

Borba je, međutim, ostavila posledice. Ukrajinac je u drugoj rundi dobio javnu opomenu zbog spuštanja glave u klinču, pri čemu je došlo do dodatnog kontakta sa prethodno povređenom arkadom srpskog boksera.

Posle pregleda, dežurni lekar je dozvolio Milenkoviću da nastavi meč. Uprkos povredi, Vuk je do kraja uspeo da održi balans, boksuje na distanci i preciznim direktima sačuva prednost.

Ipak, na merenju pred polufinalnu borbu lekari nisu dali zeleno svetlo da Milenković ponovo uđe u ring.

Tako je Vuk, iako bez mogućnosti da se bori za finale, Srbiji doneo izuzetno vrednu medalju i potvrdio veliki potencijal.

Rezultati Jovane Devetaković, Sonje Vukšić i Vuka Milenkovića predstavljaju veliki uspeh srpskog boksa na šampionatu Evrope koji se održava upravo u Srbiji.

Na Evropskom prvenstvu u Loznici učestvuje ukupno 353 takmičara i takmičarke – 123 u ženskoj i 230 u muškoj konkurenciji.

Takmičenje ulazi u samu završnicu. Nakon polufinalnih borbi, koje su na programu danas, sutra slede velika finala. Srbija ih dočekuje sa dva velika aduta.

Jovana Devetaković i Sonja Vukšić boriće se za evropsko zlato. Loznica i Srbija je već slavila tri medalje. Sada čekaju zlato.

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