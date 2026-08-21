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Ostalo je još osam dana do velikog bokserskog spektakla, pošto će 29. avgusta od 20 časova u beogradskoj Ložionici biti održan veliki Balkan Boxing 11, gde nas čeka veče za pamćenje!

Tome u prilog ide i informacija da su sve ulaznice za Balkan Boxing 11, koje su puštene u prodaju, "planule" u rekordnom roku, i sve je rasprodato!

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Foto: Balkan Boxing

Samim tim, to znači da će atmosfera u Ložionici biti "vatrena", a za to će se pobrinuti i sami učesnici.

U glavnoj borbi programa, Veljko Ražnatović (19-0) boriće se protiv iskusnog boksera iz Venecuele, Rosmena Brita (14-3), te će popularni "Srpski Tigar" imati priliku da pred domaćom publikom upiše jubilarnu, 20. pobedu u profesionalnoj karijeri.

Sunaslovna borba rezervisana je za perspektivnog Rusa koji se bori pod zastavom Srbije, Alekseja Šendrika (5-0), koji će ukrstiti rukavice sa Petrosom Ananjanom (18-3-2).

Zanimljivo će biti i u okršaju Lea Cvitanovića (3-0) i Migela Vaskeza (6-8), a posebnu pažnju privlači i veliki povratak Aleksandra Konovalova (4-0), koji će se boriti protiv Rahima Alijeva (3-1).

Takođe, videćemo i povratak Alekse Leke Markovića, koji će se ući u ring protiv Bobana Ilioskog (2-0-1).

Direktan prenos spektakla u Ložionici, moći ćete da pratite na kanalu TV Arena Fight, dok će se mečevi prenositi i u Rusiji na najvećoj video platformi - Rutube, što će dodatno dati na značaju ovom bokserskom spektaklu.

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