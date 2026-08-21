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U sportskoj hali u Loznici, čuvenom Lagatoru danas će se čuti poslednji gong ovogodišnjeg šampionata, a mladi bokseri i bokserke iz brojnih evropskih zemalja izaći će u ring sa istim ciljem - da osvoje titulu evropskog omladinskog šampiona.

Ukupno 354 boksera iz 36 zemalja učestvovalo je u borbi za 20 titula i 80 raspoloživih medalja na Evropskom prvenstvu u boksu za mlađe od 19 godina. Bokseri rođeni 2008. i 2009. godine imaju pravo učešća na Evropskom prvenstvu u boksu za mlađe od 19 godina u Loznici. Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Engleska, Estonija, Finska, Gruzija, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Izrael, Italija, Letonija, Litvanija, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Poljska, Rumunija, Rusija, Škotska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska i Ukrajina su zemlje učesnice šampionata u Loznici.

Prva finalna sesija zakazana je za 14.00 časova i donosi osam ženskih i šest muških finala.

Publika će imati priliku da prati završne obračune za evropsko zlato u kategorijama kod žena: 48, 51, 54, 57, 60, 65, 70, 75, 80 i +80 kg, i kod muškaraca: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 i 90+ kg.

1/9 Vidi galeriju Evropsko prvenstvo za mlade u boksu u Loznici Foto: SBS (Nemanja Stojanović)

Biće to pravi test karaktera, tehnike, fizičke pripremljenosti i taktičke zrelosti mladih bokserki koje su do finala stigle kroz teške i neizvesne mečeve.

Drugi deo finalnog dana počinje u 20.00 časova, kada u ring ulaze i srpske bokserske herione ovog takmičenja Jovana Devetaković i Sonja Vukšić. U kategoriji do 57 kg Jovana će se za zlato boriti protiv ruskinje Anastasije Golunove, dok će u kategoriji do 75 kg Sonja za protivnicu imati takođe ruskinju Dariju Antipovu.

U 20 finala koje ćemo videti poslednjeg dana takmičenja na omladinskom EP u Loznici gledaćemo čak 13 ruskih reprezentativaca što potvrđuje da je njihova škola boksa i dalje broj jedan na Starom kontinentu i na svetu.

Pred mladim bokserima je poslednjih nekoliko minuta borbe za medalju koja može da obeleži početak njihovih velikih međunarodnih karijera. Od prvog do poslednjeg gonga očekuju se bespoštedne, ali sportske borbe, jer u finalu više nema prostora za popravni – pobednik postaje evropski šampion, dok će poraženi morati da se zadovolji srebrnom medaljom.

Evropsko prvenstvo u Loznici još jednom potvrđuje da Srbija ima odlične uslove i publiku za velika bokserska takmičenja. Tokom šampionata kroz ring su prošle najbolje mlade nade evropskog boksa, a završni dan biće kruna višednevnih borbi, emocija i sportskog nadmetanja.

Dve sesije, 20 finala i 20 novih evropskih šampiona koji će danas ispisati deo svoje sportske istorije. Loznica je spremna. Ring je spreman. Ostaje još samo – poslednji gong.

Finala prva sesija sa početkom od 14.00 časova

U19 žene 48 kg: Lili Biset (ENG) – Elen Džojs (IRL)

U19 žene 51 kg: Ksenija Ovečkina (RUS) – Andrea Buelga Garsija (ESP)

U19 žene 54 kg: Kristina Borisenko (RUS) – Jelizaveta Jakimova (LTU)

U19 žene 57 kg: Karolina Kolarova (SVK) – Leksi Volker (ENG)

U19 žene 65 kg: Bela Zueva (RUS) – Agata Stajcer (CRO)

U19 žene 70 kg: Lorena Horvat – Buse Nur Jazan (TUR)

U19 žene 80 kg: Melisa Eroglu (TUR) – Ekaterina Frolova (RUS)

U19 žene +80 kg: Samira Itonieva (RUS) – Valeria Ribčenko (UKR)

U19 muškarci 50 kg: Kristian Jubani (IRL) – Šalva Beridze (GEO)

U19 muškarci 55 kg: Ruben Hučnam (ENG) – Islam Magomedov (RUS)

U19 muškarci 60 kg: Daniel Fabi (ITA) – Ali Bagišov (AZE)

U19 muškarci 65 kg: Bahdan Šašlikou (BLR) – Džošua Fleming (ENG)

U19 muškarci 85 kg: Kiril Koršakov (RUS) – Samuel Antenzana Montano (ESP)

U19 muškarci +90 kg: Temirsultan Temirsultanov (RUS) – Albe Dovel (ENG)

Finala druga sesija sa početkom od 20.00 časova

U19 muškarci 50 kg: Akaki Basaria (GEO) – Džon Maher (IRL)

U19 žene 57 kg: Anastasia Golunova (RUS) – Jovana Devetaković (SRB)

U19 muškarci 60 kg: Justin Kiz (GER) – Kirill Šinkar (RUS)

U19 žene 75 kg: Daria Antipova (RUS) – Sonja Vukšić (SRB)

U19 muškarci 80 kg: Prokhor Startsev (RUS) – Tiberio Nočadelo (ITA)

U19 muškarci +90 kg: Ivan Baibakov (RUS) – Oleksandr Komenko (UKR)

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