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Bivša Jugoslavija pamti mnoge sportske događaje koje je organizovala, ali nesumnjivo najveći je održan 1984. godine u Sarajevu - Zimske olimpijske igre.

Tog 8. februara na stadionu Koševu, uz maskotu Vučka, olimpijsku baklju do najvišeg postolja donela je umetnička klizačica Sanda Dubravčić.

1/9 Vidi galeriju Sanda Dubravčić Foto: Screenshot, Shutterstock

Sarajevo je živelo za ZOI

"Ovo je bio dan - 8. 2. 1984. godine. Dan kada sam osetila to zajedništvo. Dan kada je Sarajevo živelo za otvaranje Olimpijskih igara. Vidim tu i prekrasnog Vučka, koji je nadahnuo sve nas sportiste koji smo bili u timu i sam Bog je poslao dan pre sneg. Čekali smo taj sneg da padne, kako bi Koševo bilo belo i kako bi svi kostimi koji su stvarno odavali zajedništvo toga vremena zasijali svim svojim bojama. Ja sam bila u belom, jedina sam imala belu trenerku", rekla je jednom opisujući čuveni dan.

Tog dana je na Koševu bilo prisutno 50.000 gledalaca, a prenos svečanog otvaranja pratilo je dve milijarde ljudi.

Sanda Dubravčić je bila najbolja klizačica Jugoslavije. Na Evropskom prvenstvu 1981. godine je osvojila srebrnu medalju, a naredne tri godine je osvajala "Zlatnu piruetu", takmičenje koje se tih godina održavalo u Zagrebu.

Zagrebčanka, rođena na današnji dan 1964. godine, bila je najbolja umetnička klizačica Jugoslavije. Na Evropskom prvenstvu 1981. godine je osvojila srebrnu medalju, a naredne tri godine je osvajala "Zlatnu piruetu", takmičenje koje se tih godina održavalo u Zagrebu.

Na Olimpijskim igrama u Sarajevu je zauzela deseto mesto.

Danas se bavi sasvim drugim poslom

Sanda Dubravčić je u međuvremenu pridodala prezime Šimunjak, a danas je doktorka i član medicinske komisije Međunarodne klizačke federacije (ISU). Takođe je i međunarodni sudija.

"Dosta godina je prošlo, jako sam mlada. Vreme leti, olimpijada u Sarajevu je stvarno bila nešto specijalno. Na neki način samo paljenje Olimpijskog plamena je bila kruna te cele moje klizačke karijere. Danas sam nešto što je spoj moje mladosti i sadašnjosti, jedan od sedam medicinskih savetnika Međunarodne klizačke federacije", rekla je jednom prilikom.