OVAKO DANAS IZGLEDA ŽENA KOJA JE BILA PONOS JUGOSLAVIJE: Njen potez pratile su milijarde kraj malih ekrana
Bivša Jugoslavija pamti mnoge sportske događaje koje je organizovala, ali nesumnjivo najveći je održan 1984. godine u Sarajevu - Zimske olimpijske igre.
Tog 8. februara na stadionu Koševu, uz maskotu Vučka, olimpijsku baklju do najvišeg postolja donela je umetnička klizačica Sanda Dubravčić.
Sarajevo je živelo za ZOI
"Ovo je bio dan - 8. 2. 1984. godine. Dan kada sam osetila to zajedništvo. Dan kada je Sarajevo živelo za otvaranje Olimpijskih igara. Vidim tu i prekrasnog Vučka, koji je nadahnuo sve nas sportiste koji smo bili u timu i sam Bog je poslao dan pre sneg. Čekali smo taj sneg da padne, kako bi Koševo bilo belo i kako bi svi kostimi koji su stvarno odavali zajedništvo toga vremena zasijali svim svojim bojama. Ja sam bila u belom, jedina sam imala belu trenerku", rekla je jednom opisujući čuveni dan.
Tog dana je na Koševu bilo prisutno 50.000 gledalaca, a prenos svečanog otvaranja pratilo je dve milijarde ljudi.
Sanda Dubravčić je bila najbolja klizačica Jugoslavije. Na Evropskom prvenstvu 1981. godine je osvojila srebrnu medalju, a naredne tri godine je osvajala "Zlatnu piruetu", takmičenje koje se tih godina održavalo u Zagrebu.
Zagrebčanka, rođena na današnji dan 1964. godine, bila je najbolja umetnička klizačica Jugoslavije. Na Evropskom prvenstvu 1981. godine je osvojila srebrnu medalju, a naredne tri godine je osvajala "Zlatnu piruetu", takmičenje koje se tih godina održavalo u Zagrebu.
Na Olimpijskim igrama u Sarajevu je zauzela deseto mesto.
Danas se bavi sasvim drugim poslom
Sanda Dubravčić je u međuvremenu pridodala prezime Šimunjak, a danas je doktorka i član medicinske komisije Međunarodne klizačke federacije (ISU). Takođe je i međunarodni sudija.
"Dosta godina je prošlo, jako sam mlada. Vreme leti, olimpijada u Sarajevu je stvarno bila nešto specijalno. Na neki način samo paljenje Olimpijskog plamena je bila kruna te cele moje klizačke karijere. Danas sam nešto što je spoj moje mladosti i sadašnjosti, jedan od sedam medicinskih savetnika Međunarodne klizačke federacije", rekla je jednom prilikom.