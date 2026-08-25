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Na ovogodišnjem izdanju turnira takmiče se bokserke u kategorijama seniorki, U19 i U17, a snažna međunarodna konkurencija i veliki broj učesnica potvrđuju značaj ovog takmičenja kao važne provere forme i pripreme za predstojeća velika međunarodna prvenstva.

Srbiju na turniru predstavljaju četiri takmičarke: 50kg Jana Nataroš – U17, do 63kg Nina Damjanović – U17, do 57kg Jelena Zekić – seniorke, do 65kg Anastasija Bošković – seniorke, predvođene trenerima Predragom Rankovićem i Markom Tubićem.

Silesian Women’s Open ima dugu i uspešnu tradiciju. Prvo izdanje turnira održano je 2006. godine, a takmičenje je tokom godina izraslo u jedno od najvažnijih međunarodnih okupljanja ženskog boksa u Evropi. Glivice su već godinama prepoznate kao grad sa snažnom bokserskom tradicijom, što ovom turniru daje dodatnu težinu.

Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer predstavlja priliku za bokserke da kroz kvalitetne međunarodne mečeve provere trenutnu formu, steknu dragoceno iskustvo i naprave važan korak u pripremama za predstojeća velika takmičenja.

Prethodno izdanje turnira potvrdilo je njegov visok kvalitet, a među osvajačicama zlatnih medalja našle su se i neke od najboljih bokserki međunarodne scene, među kojima je bila i srpska olimpijka Sara Ćirković.

Učešće srpskih reprezentativki u Glivicama još jednom potvrđuje kontinuitet i ambicije srpskog ženskog boksa na međunarodnoj sceni. Za Janu Nataroš, Ninu Damjanović, Jelenu Zekić i Anastasiju Bošković ovo je prilika da se u jakoj konkurenciji predstave na najbolji način i nastave da grade svoje međunarodno iskustvo.

Silesian Women’s Open biće održan do 29. avgusta, kada su na programu finalne borbe.

Srpskoj reprezentaciji želimo uspešne nastupe i mnogo dobrih mečeva u Glivicama.

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