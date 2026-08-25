Slušaj vest

Poput bombe odjeknula je vest o hapšenju srpskog sportiste u Zagrebu pod otpužbom da je počinio krivično delo - silovanje.

Hrvatski mediji su objavili inicijale D. T, a kako saznajemo reč je o bivšem bokseru Dositeju Todorovskom.

Podsećamo, Jutarnji list navodi da je protiv njega zagrebačka policija podnela krivičnu prijavu zbog sumnje na silovanje bivše partnerke, nasilje u porodici i protivpravnu naplatu.

Istraga, pritvor

Nakon što je kriminalistička istraga završena, D. T. je sproveden nadležnom tužilaštvu, a dežurna sutkinja istrage mu je odredila istražni pritvor. Kao razlozi navedeni su mogućnost uticaja na svedoke, opasnost od ponavljanja krivičnog dela, ali i mogućnost bekstva.

Iako ima i hrvatsko državljanstvo, sud je procenio da postoje razlozi za određivanje pritvora.

Posebnu pažnju privuklo je njegovo ponašanje tokom boravka u policijskom objektu. Kako navodi "Jutarnji list", više puta se žalio na različite zdravstvene probleme, između ostalog pominjao epilepsiju i tumore, zbog čega su policajci u nekoliko navrata pozivali Hitnu pomoć.

Ipak, narednog jutra sproveden je na ispitivanje u nadležno Opštinsko državno tužilaštvo.

Šta se sve desilo?

Prema navodima iz krivične prijave, bivša partnerka ga je optužila da ju je silovao u stanu u Zagrebu u kojem su ranije zajedno živeli.

U prijavi se navodi i da joj je prethodno oko vrata stavio lanac i na taj način je odvukao do stana.

Nakon što je žena odlučila da napusti Hrvatsku i ode u Srbiju, navodno je dobijala preteće poruke.

U jednoj od njih joj je, prema navodima prijave, poručeno:

"Živa nećeš izaći iz Srbije. Doći će ti tamo moj kum ako mi ne vratiš novac".

Upravo novac predstavlja još jedan deo slučaja.

D. T. tvrdi da mu je bivša partnerka dugovala 1.080 evra, dok ona navodi da joj je on prethodno uplatio svega 100 evra. Prema navodima iz prijave, žena mu je kasnije uplatila traženi iznos na račun.

Bivši bokser negira optužbe za psihičko i fizičko nasilje, kao i navode o silovanju, ističe hrvatski portal.

Kada je reč o novcu, njegova verzija događaja je drugačija. On tvrdi da se radilo o pozajmici koju mu bivša partnerka nije vratila, a ne o protivpravnoj naplati.