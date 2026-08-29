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Dečak je 28. juna pronađen bez svesti u bazenu u porodičnoj kući u okrugu Haris u Teksasu. Hitno je prebačen u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da ga spasu.

Vest o tragediji nije odmah dospela u javnost. Tek nekoliko nedelja kasnije, tokom priprema za novu sezonu, Bafalo Bilsi su javno izrazili podršku svom igraču i njegovoj porodici.

Generalni menadžer kluba Brendon Bin tada je potvrdio da je Oliver prolazio kroz izuzetno težak period i da je organizacija spremna da mu pruži svu potrebnu podršku.

1/4 Vidi galeriju Ed Oliver Foto: Joe Hrycych / Getty images / Profimedia, Timothy T Ludwig / Getty images / Profimedia, Bryan M. Bennett / Getty images / Profimedia

Oliver je zbog tragedije propustio deo trening-kampa, dok su iz kluba naglasili da je porodica za njega u ovom trenutku apsolutni prioritet.

U međuvremenu je završena i istraga o smrti dečaka. Prema informacijama koje je objavila kancelarija šerifa okruga Haris, nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali na krivično delo, zbog čega je slučaj zatvoren.

Ed Oliver, koji je 2019. godine izabran kao deveti pik na NFL draftu, jedan je od važnih igrača odbrane Bilsa.

Iz NFL-a i njegovog kluba stigle su poruke podrške Oliveru, dok je sam igrač zatražio privatnost kako bi se zajedno sa porodicom izborio sa ogromnim gubitkom.

"To je nezamisliva tragedija za svakog roditelja. Nastavićemo da podržavamo Eda i njegovu porodicu dok svi zajedno tugujemo zbog ovog strašnog gubitka", poručili su iz kluba.

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