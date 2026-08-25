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Ogromno telo, milionska publika i život bez mnogo tajni – Rič Pijana bio je sve samo ne običan bodibilder. Svoje mišiće pretvorio je u brend, društvene mreže u imperiju, a kontroverzan život u priču koju je pratio ceo svet.

Godinama je otvoreno govorio o steroidima, hormonima, ogromnim treninzima i životu koji je podredio mišićima. Imao je milione obožavalaca, sopstvenu kompaniju i status jedne od najvećih zvezda bodibildinga na internetu.

A onda se, 7. avgusta 2017. godine, njegov život u sekundi promenio.

Pijana se srušio u svom domu na Floridi dok mu je devojka Šanel Džensen šišala kosu.

Dve i po nedelje kasnije - stigla je najgora vest.

Imao je samo 46 godina...

1/6 Vidi galeriju Legendarni bodibilder - Rič Pijana Foto: Instagram

Od dečaka koji je gledao bodibildere do ogromne zvezde

Ričard Pijana rođen je 26. septembra 1970. godine u Glendejlu u Kaliforniji.

U bodibilding je ušao veoma mlad. Već kao tinejdžer počeo je da se takmiči, a 1989. godine osvojio je titulu Mr. Teen California.

Devet godina kasnije stigla je i titula Mr. California, a tokom karijere osvajao je i druga takmičenja.

Ipak, nikada nije postao šampion poput Arnolda Švarcenegera ili osvojio najveće svetske titule.

Njegova prava slava došla je kasnije. I to preko interneta.

"Uradiću šta god je potrebno"

Pijana je postao jedna od prvih velikih bodibilding zvezda društvenih mreža.

Na njegovim snimcima nije bilo mnogo skrivanja. Pokazivao je treninge, ishranu, svakodnevni život, ogromne količine hrane i put do tela koje je za većinu ljudi bilo nezamislivo.

Njegova filozofija zvala se "5% mentalitet".

Ideja je bila jednostavna - samo mali procenat ljudi spreman je da uradi sve što je potrebno kako bi ostvario cilj.

"Šta god je potrebno" postao je njegov zaštitni znak.

Iz toga je nastao i brend 5% Nutrition, koji je osnovao 2014. godine i koji je prerastao u veliki posao sa suplementima i odećom.

Nije krio ono o čemu su drugi ćutali

Jedan od razloga zbog kojih je bio toliko kontroverzan bio je njegov odnos prema steroidima.

Pijana nije pokušavao da sakrije da ih koristi.

Naprotiv. Govorio je o tome otvoreno i priznao da ih je koristio decenijama.

U jednom od svojih obraćanja čak je poručivao mladima da, ako imaju izbor između steroida i prirodnog treninga, izaberu ovo drugo.

Ali istovremeno nije skrivao ni sopstvene odluke.

Upravo zbog toga postao je jedna od najprepoznatljivijih figura kontroverzne strane bodibildinga.

Imao 121 kilogram, a onda se sve promenilo

U avgustu 2017. godine Pijana je bio u svom domu na Floridi.

Vratio se sa fotografisanja, pogledao društvene mreže, a zatim zamolio devojku Šanel Džensen da mu skrati kosu.

Tokom šišanja oslonio se na zid.

U sledećem trenutku - srušio se.

Džensen je pokušala da ga zadrži, ali je Pijana bio težak oko 121 kilogram.

Glavom je udario o pod. Nije reagovao.

Ona je pozvala hitnu pomoć i pokušala da mu pruži prvu pomoć do dolaska ekipe.

Lekari su uspeli da mu povrate rad srca, ali situacija je bila izuzetno ozbiljna. Mozak je ostao bez dovoljno kiseonika i Pijana je prebačen u bolnicu, gde je uveden u medicinski izazvanu komu.

Prizor iz kuće otvorio brojna pitanja

Nakon njegovog kolapsa, u stanu su pronađene bočice sa steroidima, ali i beli prah.

U javnosti su odmah počele da kruže spekulacije o tome šta se dogodilo. Međutim, njegova devojka je odbacila tvrdnje da je Pijana koristio kokain ili heroin.

Prema njenom objašnjenju, beli prah bio je njegov suplement koji je uzimao na način za koji je verovao da će brže delovati.

U stanu je pronađeno više od 20 bočica testosterona.

Dve nedelje borio se za život

Pijana se nije odmah predao.

Lekari su ga držali u medicinski izazvanoj komi kako bi pokušali da smanje otok mozga.

Porodica, prijatelji i milioni ljudi koji su ga pratili nadali su se da će se probuditi, ali do oporavka nije došlo.

Dana 25. avgusta 2017. godine, Rič Pijana je preminuo u bolnici. Imao je 46 godina.

Njegova smrt odjeknula je čitavim svetom bodibildinga.

Obdukcija otkrila prizor koji je šokirao javnost

Najzanimljiviji detalji pojavili su se kasnije, kada su objavljeni rezultati obdukcije.

Lekari su ustanovili ozbiljno oboljenje srca, dok su Pijanino srce i jetra bili više nego dvostruko teži od proseka za odraslog muškarca.

Ali tu dolazi najvažniji detalj: uzrok njegove smrti nije definitivno utvrđen.

Toksiološka analiza nije mogla da pruži odgovor jer potrebni uzorci iz bolničkog lečenja nisu bili sačuvani.

Zbog toga nije moguće sa sigurnošću tvrditi da su steroidi ili bilo koja druga supstanca direktno izazvali njegovu smrt.

"Znao je da su mu organi uvećani"

Njegova devojka je kasnije govorila da je Pijana znao da su mu organi uvećani i da je bio svestan da takve promene mogu biti povezane sa steroidima i hormonima koje je koristio.

Ali, prema njenim rečima, nije shvatao da bi to moglo da ga dovede u neposredan rizik od iznenadnog srčanog zastoja.

Upravo zato njegova smrt i danas ostaje jedna od najpotresnijih priča iz sveta bodibildinga.

Od kontroverznog bodibildera do internet ikone

Pijana možda nije bio najveći šampion u istoriji bodibildinga.

Ali je postao nešto drugo – čovek čije je ime prešlo granice tog sporta.

Imao je više od milion pratilaca na društvenim mrežama, snimao je treninge i život bez filtera, pojavljivao se na televiziji i filmu, a njegov brend nastavio je da postoji i posle njegove smrti.

Njegova filozofija „5%“ ostala je zaštitni znak čitave zajednice koju je okupio.

I upravo zbog toga njegova priča nije bila obična priča o jednom bodibilderu.

Bio je čovek koji je godinama govorio da je spreman da uradi „šta god je potrebno“ da bi stigao do cilja. A onda je, sa samo 46 godina, njegov život iznenada prekinut. Bez konačnog odgovora na pitanje šta je tačno dovelo do tragedije.

Jedino što je ostalo potpuno jasno jeste da je Rič Pijana otišao prerano - ostavljajući iza sebe ogromnu karijeru, milione ljudi koji su ga pratili i jednu od najkontroverznijih priča koje je svet bodibildinga ikada video.