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Srbija je u trećoj utakmici na Evropskom prvenstvu pobedila Bugarsku u tri seta. Nakon te utakmice naše odbojkašice su prve na tabeli grupe B sa tri pobede i jednim izgubljenim setom.

"Od početka je bilo vidljivo da ne ulazimo punom snagom, što je normalno za ovakve utakmice. Prva dva seta smo odigrali korektno, dovoljno dobro. Onda je u poslednjem setu, izlaskom Maje Ognjenović, a pre svega Tijane Bošković, došlo do mnogo problema i gluposti koje smo pravili. Hajde da to pripišemo neiskustvu, ne mogu da kažem mladosti, pošto nisu one baš toliko mlade. Važno je da su sve zdrave, važno je da je već treća utakmica prošla i da smo pobedili. Za dalje ćemo videti", rekao je zoran Terzić posle utakmice.

1/6 Vidi galeriju Srbija - Bugarska, odbojkašice 24.8.2026 Foto: CEV

Upitan je potom i zbog čega je Tijana Bošković nešto ranije izvedena iz igre.

"Ne verujem da je to nešto preterano bitno. Ona ima te svoje problemčiće i zbog toga gledam da je malo više izvodim. Ali, što se samog odmora tiče, mislim da tu nema nekih prevelikih problema. Sutra je slobodan dan, prekosutra je ponovo utakmica uveče, tako da ima vremena da se odmori. To je najmanji problem", poručio je selektor odbojkašica.

Srbija će u sredu od 19 časova igrati protiv Grčke, a u poslednjem kolu će u četvrtak od 16 časova protivnik biti Ukrajina.

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