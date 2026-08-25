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Kako prenosi Gardijan, Dot je u okolini Glazgova višestruko zlostavljao devojčicu u periodu od 1993. do 1996. godine, kao i dečaka između 2006. i 2010. godine.

Nakon petodnevnog postupka pred Visokim sudom u Glazgovu, sud je utvrdio da se optuženi skinuo pred decom, neprimereno ih dodirivao i ljubio, zbog čega je osuđen po dve tačke optužnice za bludne radnje i nepristojno ponašanje.

Isplivali jezivi detalji na suđenju

Na suđenju je svedočila prva žrtva, koja sada ima preko četrdeset godina. Otkrila je da su neprikladni dodiri počeli dok ju je nosio na leđima, nakon čega joj je ponudio „igru pogađanja“, skinuo se i dodirivao je po telu i genitalijama, uz zahtev da o tome ćuti.

Druga žrtva, muškarac u kasnim dvadesetim, posvedočio je o učestalom zlostavljanju, ljubljenju i neprimerenim dodirima. Naveo je da se većina napada dešavala pod tušem, gde je Dot ulazio delimično ili potpuno nag.

- Dolazio bi... pod tuš, stavljao mi sapun na telo i prao me. Dok me je prao, dodirivao me je na neprimerenim mestima - rekla je žrtva.

Svedok je naveo da zbog svojih godina u to vreme nije razumeo šta se događa, te da je tek kasnije shvatio neprikladnost celog čina. Takođe je opisao da ga je Dot zlostavljao i u automobilu, gde ga je ljubio po licu i usnama i priljubljivao se uz njega.

Dot je odbacio sve optužbe, nazivajući ih „odvratnim lažima“, i tvrdio da ženu koja ga optužuje nikada u životu nije video. Njegov branilac, Juan Dou, zatražio je oslobađajuću presudu po svim tačkama.

1/5 Vidi galeriju Grejem Dot Foto: Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, nekadašnji svetski prvak je u ponedeljak proglašen krivim većinom glasova porotnika, čime je okončano suđenje započeto 18. avgusta.

- Osuđeni ste za optužbe koje uključuju seksualno zlostavljanje male dece. Suzdržaću se od daljih komentara u vezi sa bilo kojim od ovih krivičnih dela dok ne dobijem izveštaj o proceni od socijalnog radnika, što moram da učinim kako bih razmotrio ceo spektar kazni koje su mi na raspolaganju. Morate da registrujete svoje ime i adresu u policiji, tako da vaše ime bude dodato u registar seksualnih prestupnika - rekao je sudija Lord Harover.