- Za ovakav gubitak jednostavno nema reči. Devetnaest godina nije ni približno dovoljno. Bila je mlada žena na koju su drugi mogli da se ugledaju i ćerka na koju bi svaki roditelj bio neizmerno ponosan. Laura i Ovi očekivali su da će gledati Izabel kako započinje drugu godinu studija. Očekivali su da će je videti kako završava studije prava. Očekivali su da će ponosno stajati na njenoj promociji. Umesto toga, bez ikakvog upozorenja, ceo njihov svet se promenio. Nijedan roditelj ne bi trebalo da sahrani svoje dete - napisala je Adrijana Agače, porodična prijateljica koja je pokrenula stranicu za prikupljanje novčane pomoći.