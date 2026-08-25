NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA RASPLAKALA SVET! Mlada tekvondistkinja preminula u snu! Osvojila srebro na Svetskom prvenstvu, bila je uzorna studentkinja...
Devetnaestogodišnja studentkinja prava i uspešna tekvondistkinja Izabel Sava preminula je u snu od posledica srčanog zastoja, javlja britanski Daily Mirror.
Izabel je pronađena u kritičnom stanju u ponedeljak, 17. avgusta, u studentskom domu Univerziteta Queen Mary u Mile Endu, na istoku Londona. Uprkos brzoj reakciji hitnih službi i dolasku lekarske ekipe helikopterom, reanimacija nije uspela.
Tragičan gubitak u potpunosti je slomio njene roditelje, Lauru i Ovija Savu, kojima je bila jedino dete.
- Za ovakav gubitak jednostavno nema reči. Devetnaest godina nije ni približno dovoljno. Bila je mlada žena na koju su drugi mogli da se ugledaju i ćerka na koju bi svaki roditelj bio neizmerno ponosan. Laura i Ovi očekivali su da će gledati Izabel kako započinje drugu godinu studija. Očekivali su da će je videti kako završava studije prava. Očekivali su da će ponosno stajati na njenoj promociji. Umesto toga, bez ikakvog upozorenja, ceo njihov svet se promenio. Nijedan roditelj ne bi trebalo da sahrani svoje dete - napisala je Adrijana Agače, porodična prijateljica koja je pokrenula stranicu za prikupljanje novčane pomoći.
Pored akademskih uspeha, Izabel je bila i vrhunska sportistkinja. Ovim sportom se bavila duže od decenije i nosilac je crnog pojasa drugi dan, a najveći uspeh ostvarila je 2022. godine na Svetskom prvenstvu u Holandiji, gde se okitila srebrnom medaljom.