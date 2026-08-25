Slušaj vest

Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se danas u polufinale discipline dubl skul na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu.

Mačković i Pimenov su bili prvi u svojoj kvalifikacionoj grupi rezultatom 6:53,64 minuta.

Belgijska posada zauzela je drugo mesto sa tri i po sekunde zaostatka, a treći su bili hrvatski veslači sa 12 sekundi zaostatka.

Polufinalne trke na programu su u sredu od 17 časova.

Ne propustiteOstali sportoviMAČKOVIĆ I PIMENOV BRILJIRALI: Srpski veslači izborili plasman u četvrtfinale u dubl skulu na SP
Martin Mačković, Nikolaj Pimenov
Ostali sportoviAKTUELNE VICEŠAMPIONKE EVROPE OTPUTOVALE NA SVETSKO PRVENSTVO: Novi izazovi za mlade srpske veslačice!
Veslanje
Ostali sportoviBRONZA ZA SRBIJU: Jovana Arsić donela medalju našoj zemlji!
profimedia0622848368.jpg
Ostali sportoviMAČKOVIĆ I PIMENOV OTPUTOVALI NA EVROPSKO PRVENSTVO! Njihov trener poručuje: "očekujem veliku borbu i dobar rezultat za naš dubl"
Martin Mačković, Nikolaj Pimenov

00:30
Fudbaleri Crvene zvezde se zagrevaju na glavnom terenu Izvor: MONDO/Dušan Ninković