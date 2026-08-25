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Martin Mačković i Nikolaj Pimenov na kraljevskoj regati Henli u Engleskoj

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Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se danas u polufinale discipline dubl skul na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu.

Mačković i Pimenov su bili prvi u svojoj kvalifikacionoj grupi rezultatom 6:53,64 minuta.

Belgijska posada zauzela je drugo mesto sa tri i po sekunde zaostatka, a treći su bili hrvatski veslači sa 12 sekundi zaostatka.

Polufinalne trke na programu su u sredu od 17 časova.