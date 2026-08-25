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Pogačar je etapu dužine 104,8 kilometara u Andori la Velja prešao za dva sata, 40 minuta i 35 sekundi.

To je njegova druga etapna pobeda u ovogodišnjoj trci, a ukupno peta.

1/13 Vidi galeriju Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

Vozači plasirani do sedmog mesta prošli su kroz cilj sa dva minuta i 39 sekundi zaostatka, među kojima drugoplasirani Belgijanac Jarno Vidar iz ekipe Loto i trećeplasirani Austrijanac Feliks Gal iz Dekatlona.

Četvrti je bio Britanac Oskar Onli iz Ineosa, peti Amerikanac Sep Kus iz Visme, a šesti ;Španac Enrik Mas iz Movistara.

Sedmi je bio slovenački biciklista Primož Roglič iz Red Bula, koji je drugi u generalnom plasmanu sa 3:21 minuta zaostatka za Pogačarom.

Pogačar vodi sa 7:38,59 sati.

Treći u plasmanu je Mas sa 3:32 minuta zaostatka, a četvrti je Kus sa 3:44 minuta zaostatka.

Naredna peta etapa dužine 173,3 kilometra vozi se u sredu od Falseta do Roketasa.