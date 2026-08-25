Slušaj vest

Derbi meč prvog kola nove sezone u regionalnoj ligi za rukometaše odigran je u Bitolju.

Pelister je savladao Partizan posle mnogo boljeg prvog poluvremena slavio sa 35:31.

RK Partizan predstavio tim za novu sezonu Foto: RK Partizan/Nikola Čimburović

 Međutim, podjednaku pažnju privukla su i dešavanja na tribinama, odnosno oko hale.

Prema spekulacijama koje kruže Bitoljem, a pojavile su se na društvenim mrežama i navijačkim forumima, desio se incident u kojem su navodno napadnuti navijači Partizana.

Radilo se o ljudima koji su bili u dvorani i nosili majice sa simbolima Partizana i navijačke grupe "Grobari", a pristalice su crno-belih iz Severne Makedonije.

Navijačke grupe "Čkembari" i "Grobari" nisu organizovano prisustvovali utakmici, ali su se na tribinama nalazile pristalice oba kluba.

Informacije o navodnom incidentu još uvek nisu zvanično potvrđene od strane nadležnih institucija.

Ne propustiteOstali sportoviPARTIZAN PUSTIO U PRODAJU SEZONSKE ULAZNICE: Grobari mogu da ih nabave po cenama dd 7.000 do 15.000 dinara
RK Partizan
Ostali sportoviCRNO-BELI SPREMNI ZA LIGU ŠAMPIONA: RK Partizan predstavio tim za novu sezonu
RK Partizan.jpg
Ostali sportoviLIGA ŠAMPIONA U NOVOM "ODELU": RK Partizan predstavio dresove za elitu
RK Partizan.jpg
Ostali sportoviPARTIZAN DOBIO NOVOG KAPITENA: "Ovo je ostvarenje dečačkog sna!"
Ivan Mićić.jpg

00:13
RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir