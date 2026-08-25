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Derbi meč prvog kola nove sezone u regionalnoj ligi za rukometaše odigran je u Bitolju.

Pelister je savladao Partizan posle mnogo boljeg prvog poluvremena slavio sa 35:31.

1/4 Vidi galeriju RK Partizan predstavio tim za novu sezonu Foto: RK Partizan/Nikola Čimburović

Međutim, podjednaku pažnju privukla su i dešavanja na tribinama, odnosno oko hale.

Prema spekulacijama koje kruže Bitoljem, a pojavile su se na društvenim mrežama i navijačkim forumima, desio se incident u kojem su navodno napadnuti navijači Partizana.

Radilo se o ljudima koji su bili u dvorani i nosili majice sa simbolima Partizana i navijačke grupe "Grobari", a pristalice su crno-belih iz Severne Makedonije.

Navijačke grupe "Čkembari" i "Grobari" nisu organizovano prisustvovali utakmici, ali su se na tribinama nalazile pristalice oba kluba.

Informacije o navodnom incidentu još uvek nisu zvanično potvrđene od strane nadležnih institucija.