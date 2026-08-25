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Subota će biti dan kada će se najbolji srpski i regionalni bokseri okupiti u Beogradu na vodi u velelepnoj “Ložionici” kako bi zajedno napravili spektakl na Balkan Boxing 11 događaju.

Biće to nova prilika da 29. avgusta sa početkom od 20.00 časova gledamo nove sjajne borbe i akciju do poslednjeg udarca u ringu. Prethodni događaji opravdali su sva očekivanja, a ovaj 11. po nizu će biti u direktnom prenosu i u Ruskoj Federaciji.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović, Balkan boxing 11 Foto: Jovana Kala Božić

Glavna borba večeri biće ona između biće ona između Veljka Ražnatovića i Rosmena Brita iz Venecuele, što će biti šansa da srpski bokser upiše svoju 20. jubilarnu pobedu u profi boksu.

Od regionalnih boraca gledaćemo još Lea Cvitanovića, Acu Konovalova, ali i Alekseja Šendrika iz Rusije koji se već godinama priprema i u Srbiji.

Da je mnogo razloga za zadovoljstvo, ali i optimizam pred predstojeći događaj, moglo se videti i na samoj konferenciji za medije, gde su se obratili i glavni učesnici Balkan Boxinga 11.

Na konferenciji su prisustvovali direktor Balkan Boxinga, Aleksandar Petković, potom Veljko Ražnatović, Leo Cvitanović i Aleksandar Konovalov, koji će se svi naći u ringu u subotu uveče.

Direktor Balkan Boxinga, Aleksandar Petković istakao je da je veoma ponosan što se sam događaj razvija velikom brzinom i što privlači sve veću pažnju u Evropi.

“Imamo čast da otvorimo ovako veliki spektakl sa Veljkom u Beogradu, to pokazuje da smo na pravom putu i da ćemo dokazati da pripadamo vrhu Evrope”.

Nadovezao se i na činjenicu da će ovaj 11. po redu Balkan Boxing događaj biti u prenosu putem platforme Rutube u Ruskoj Federaciji.

“Čast nam je da su nas zapratili i da imamo mogućnost i da nas prenose na Rutubeu. To je dokaz da smo na pravom putu, da imamo kvalitet u boksu i da čak u Rusiji gde ima dobrih boksera, da nam daju prostor da se pokažemo”.

Sa druge strane, početak borbe jedva čeka i Veljko Ražnatović, koji je publici najavio da želi borbu da završi što je pre moguće novim nokautom. Njegov protivnik biće Rosmen Brito iz Venecuele (14-3).

“Vrlo sam uzbuđen što mi je na debiju data prilika da predvodim event. Verujem da ću to opravdati opasnim i brzim nokautom”.

Upitan da prokomentariše činjenicu da bi mu ovo bila jubilarna 20. pobeda, kaže da mu same brojke nisu bitne, koliko činjenica da će se naći pred domaćom publikom.

“Nije sada što je jubilarna 20. brojka, ne gledam to. Bitnije mi je što je to sama prilika, Balkan Boxing, što je u pitanju Beograd, pred našom publikom, što je rasprodato jako brzo, što je jako velika potražnja. Sve je to pozitivna strana, ostalo je da se odradi posao u subotu uveče i da se nastavi sa pobedama i dalje”.

Iako je i protivnik Rosmen Brito iz Venecuele u prošlosti umeo da bude jako nezgodan i da zada neke teške nokaute, to Veljka Ražnatovića ne plaši. Naprotiv, ističe da i sam ume da utiša rivala.

“Umem i ja. Nije to tajna nikakva”.

Našalio se i na to što za razliku od kolege Ace Konovalova nema problema sa kilogramima.

“Dobri smo. I on je bitno se stesao. Ja nikada sa tim nisam imao problem, tako da ne vidim što sam ja trenutno tema ovog razgovora”.

Odlično se pripremi i Leo Cvitanović, pa se očekuje da i sam doprinese sjajnim nokautom na Balkan Boxingu 11 protiv Migela Vaskeza iz Kolumbije, kojeg smo gledali i u Sarajevu na prethodnom eventu.

“Nadam se da ćemo nastaviti pobednički niz i isto mi je drago što sam ovde, sa ostalim velikim bokserima na eventu. I od mene možete da očekujete jedan dosta uzbudljiv meč, dobar boks i očekujem da ću izaći kao pobednik, i kao što sam rekao, da ću nastaviti pobednički niz”.

Upravo na osnovu meča Vaskeza i Almira Memića iz Sarajeva se Leo Cvitanović i pripremao.

“Da, gledali smo taj meč, i ja sam boksovao na tom eventu. Dobro smo ga analizirali, očekujem da ostane u tom svom bokserskom stilu, kontragard, čvrst je protivnik, ima zeznute kontre. U skladu sa tim mečom smo se pripremali. Očekujem bolji otpor, i on je imao više vremena da se spremi, gledao je i on mene, ali očekujemo pobedu”.

Zahvalnost na pripremi ovog meča kaže da duguje i treneru Dušku Zoriću. Ističe da je srećan što je sve prošlo onako kako je i planirano.

“Jako spreman borac, da li u pripremi meča ili ne... Zahvaljujem se i treneru Dušku Zoriću na pomoći u pripremama. Prošli smo bez povreda, hvala Bogu. Ovim putem se zahvaljujem još jednom”.

Veliki povratak će u ring napraviti i srpski borac Aca Konovalov, koji je velike uspehe ostvarivao u kik-boksu. Baš sa Rasimom Alijevom se i borio na WAKO Svetskom prvenstvu 2021. godine kada mu je čak slomio i rebro.

“Uzbuđen sam, čeka me protivnik koji je dosta iskusan i dolazi iz Azerbejdžana. Već sam imao priliku da se borim sa njim. Izuzetno dobar protivnik. Mogu da obećam dobru borbu. Daću od sve od sebe da se pokažem što bolje i da publika uživa u našim mečevima”.

Imao je problema Konovalov da smanji kilažu i da dođe u okvire granica, ali kaže da mu je svesrdnu podršku u tome upravo davao Veljko Ražnatović.

“Uz pomoć brata Veljka Ražnatovića sam uspeo da lakše i bolje skinem kilažu. Imao sam sedmog jula povratni meč, gde sam ušao ne toliko spreman kao što sam sada. Tada sam bio deblji, sada sam spremniji, fokusiraniji, više sam trenirao i više se odricao. Ovo je početak moje bokserske karijere i nadam se da će biti još mnogo toga. Veljko se smeje, jer sam još uvek debeo. Nisam u svojoj kategoriji, ali u budućnosti će biti sve kako treba”, našalio se Konovalov, pa je dodao:

“Ja sam, što se tiče hrane, jako labilna ličnost. Volim dosta da jedem. Veljko mi je kao stariji brat, jurio me je po kući da ne jedem i pijem šta hoću. Vidi se po meni da sam dosta smršao”.

Protivnik iz Azerbejdžana mu je zapretio da je spreman da se revanšira i dođe do pobede. Ali, Aca Konovalov se toga nije nimalo uplašio.

“Ja mu poručujem da se spremi, ima još par dana. Ja sam spreman, a sve što imam da pokažem ću pokazati u ringu”.

Sve ulaznice za Balkan Boxing 11 su uveliko rasprodate, a događaj ćete moći da pratite u subotu od 20.00 časova na TV Arena Fight i jednom od TV Arena Sport Premium kanala.