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Posle skoro 13 godina rukometaši Partizana će igrati u Evropi, i to u EHF Ligi šampiona.

U skladu sa tim, crno-beli su napravili moćan roster koji sa klupe predvodi selektor Srbije i nekadašnji trener Pariza Raul Gonzales.

RK Partizan predstavio tim za novu sezonu Foto: RK Partizan/Nikola Čimburović

 Međutim, tim iz Humske nije kompletirao tim. Prema najavama, crno-beli dres bi mogao da obuče Mihael Damgord, nekadašnji član Magdeburga i reprezentativac Danske.

Damgord je olimpijski šampion sa Danskom, a ima višegodišnje iskustvo igranja u Bundesligi.

Rukometaš visok 192 cm koji igra na poziciji levog beka trenutno nastupa za ekipu Hoj Elit Mena u prvoj ligi Danske.

O kakvom se igraču radi, najbolje govori činjenica da je u svojoj karijeri postigao preko 1.000 golova u Bundesligi, što znači da je on jedan od najboljih strelaca u Evropi u poslednjih nekoliko godina.

Sa Danskom je, osim olimpijskog zlata u Riju 2016. godine, osvojio zlato i na Svetskom prvenstvu 2023. godine u Poljskoj i Švedskoj. Ima srebro sa Evropskog prvenstva 2024. godine u Nemačkoj.

Dva puta je bio osvajač EHF Lige šampiona, 2023. i 2025. godine sa Magdeburgom. Takođe je 2021. godine osvojio EHF kup sa istom ekipom. Sa Magdeburgom ima dve titule Bundeslige, kao i dva nemačka kupa.

 Podsetimo, crno-bele u Ligi šampiona očekuje vraški težak posao. Za rivale će u grupi imati mađarski Vesprem, Fukse iz Berlina i Porto.

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RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir