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Dušan Filipović i Marko Pevac, mladi kajakaši iz Sremske Mitrovice, predstavljaće Srbiju na Olimpijskim nadama u Bratislavi, jednom od najvećih međunarodnih takmičenja za mlađe kategorije. Posebno zanimljiva je priča Dušana, koji kajak trenira tek nešto više od godinu dana, a već je izborio reprezentativni dres i nastup u jednosedu na 1.000 metara.

Od 17. do 20. septembra Bratislava će biti domaćin Olympic Hopes Regatta 2026, međunarodnog takmičenja za mlade kajakaše uzrasta U15, U16 i U17. Među reprezentativcima Srbije biće i dvojica članova Kajak kluba „Val“ iz Sremske Mitrovice – Dušan Filipović, 2009. godište, i Marko Pevac, rođen 2010. godine.

Za Dušana je poziv stigao mnogo brže nego što je mogao da očekuje kada je počeo da trenira.

– Treniram tek nešto više od godinu dana, tako da je ovo zaista brzo došlo. Nekima je potrebno deset ili dvanaest godina treninga da bi došli do ovakvog nivoa, a ja sam počeo sa 13–14 godina – kaže Dušan Filipović za Kurir.

Foto: Privatna arhiva

Dobar početak sezone otvorio vrata reprezentacije

Prvi ozbiljan signal stigao je već na početku sezone.

– Početak sezone mi je bio prilično uspešan. Prvo takmičenje bilo je Prvenstvo Srbije na 5.000 metara, gde sam bio osmi. Posle toga smo imali Kup Srbije, koji je ujedno bio i nacionalni izbor za mlađe selekcije i reprezentaciju – priča mladi Mitrovčanin.

Na 1.000 metara zauzeo je peto mesto u ukupnom plasmanu, ali je među takmičarima svog, 2009. godišta, bio drugi.

– Ispred mene su bila trojica takmičara, ali su oni bili 2008. godište. U svom godištu bio sam drugi – objašnjava Dušan.

Nakon tog rezultata usledile su pripreme na Srebrnom jezeru, gde su formirane i reprezentativne posade.

– Tamo smo napravili dvosed. Prvi i drugi sa izbora veslaju zajedno, a formiraju se i različite posade za nastup na takmičenju – kaže on.

U Bratislavi i sam na 1.000 metara

Pored nastupa u posadi, Dušan će u Bratislavi dobiti priliku da se sam odmeri sa najboljim vršnjacima iz drugih zemalja.

Veslaće jednosed na 1.000 metara.

– Idemo u Slovačku na Olimpijske nade. To je takmičenje na svetskom nivou za mlađe kategorije. U svakoj disciplini država može da ima tri posade. Ja i takmičar koji je bio prvi veslamo zajedno u dvosedu, a veslaću i jednosed na 1.000 metara – kaže Dušan.

Foto: Privatna arhiva

Iako je za nešto više od godinu dana stigao do reprezentacije, pred odlazak na svoje prvo veliko međunarodno takmičenje ne postavlja sebi ultimatum.

– Ne idem sa razmišljanjem da moram da budem prvi. Voleo bih da budem, naravno, ali to nije poenta. Poenta je da učestvujem na svetskom takmičenju u svojim godinama, da steknem iskustvo i vidim gde sam u odnosu na ostale – kaže mladi kajakaš.

Priznaje da pritiska ipak ima.

– Imaš trenera, obaveze, vršnjake koji te čekaju, treninge i takmičenja. Ali na ovo putovanje gledam pre svega kao na novo iskustvo, jer ću probati nešto što do sada nisam.

Otac mu je bio svetski prvak

Dušanovo prezime dobro je poznato u srpskom kajaku.

Njegov otac je Ognjen Filipović, nekadašnji reprezentativac Srbije i jedan od najuspešnijih kajakaša iz Sremske Mitrovice. Osvajao je titule svetskog i evropskog prvaka, a kasnije je radio i kao trener reprezentacije.

Dušan, međutim, kaže da mu veliki rezultati njegovog oca ne predstavljaju dodatni teret.

Naprotiv.

– Posebno mi znači to što mi je otac bio svetski prvak. To mi nije pritisak, već podstrek. On mi mnogo pomaže, savetuje me i trenira, tako da mi njegovo iskustvo mnogo znači – kaže Dušan.

Ognjen Filipović najbolje zna koliko rada stoji iza nekoliko minuta jedne velike trke, a sada to iskustvo prenosi sinu koji tek počinje svoj sportski put.

I Marko Pevac putuje u Bratislavu

Uz Dušana će Srbiju u Bratislavi predstavljati i njegov klupski kolega Marko Pevac, 2010. godište.

Za razliku od Dušana, Marko je u kajaku praktično od detinjstva. Još kao desetogodišnjak osvajao je medalje za mitrovački „Val“, a tokom narednih sezona beležio je pobede i visoke plasmane na Mini ligi Srbije, prvenstvima Vojvodine i Srbije.

Dušan i Marko imaju i iskustvo zajedničkog veslanja. Bili su deo kadetskog četvoroseda „Vala“ koji je na Prvenstvu Srbije osvojio bronzu na 500 metara.

Sada ih čeka sasvim drugačiji izazov – nastup sa najboljim mladim kajakašima iz brojnih zemalja.

Za Marka je to još jedan korak u sportu kojim se bavi godinama.

Za Dušana je put bio neobično brz: nešto više od godinu dana od početka treniranja do reprezentativnog dresa i jednoseda na 1.000 metara na Olimpijskim nadama.

Ipak, mladi Mitrovčanin pred Bratislavu ostaje pri jednostavnom cilju:

– Voleo bih da budem prvi, naravno. Ali nije to poenta. Želim da steknem iskustvo i vidim gde sam u odnosu na ostale.

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