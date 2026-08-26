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Srpski vaterpolisti su u otvorenom bazenu Sportskog centra Novi Beograd održali poslednji trening pred put u Italiju, saopštio je Srpski vaterpolo savez.

Nakon dvomesečnih priprema, tokom kojih je kroz selekciju prošlo oko 40 vaterpolista, selektor Vladimir Vujasinović je odlučio da na Mediteranske igre povede 14 igrača: Milan Glušac, Vladimir Mišović, Vasilije Martinović, Vuk Milivojević, Zoran Božović, Viktor Urošević, Bogdan Gavrilović, Luka Pljevančić, Marko Dimitrijević, Vuk Čonkić, Đorđe Vučinić, Nikola Lukić, Dušan Trtović, Nemanja Stanojević.

Vaterpolo reprezentacija Srbije 2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Na Mediteranskim igrama Srbija će igrati u grupi A sa Grčkom, Crnom Gorom i Slovenijom, dok će se u grupi B takmičiti Španija, Francuska, Italija, Turska i Bosna i Hercegovina. U polufinale će se plasirati po dve najuspešnije reprezentacije iz obe grupe.

Srpski vaterpolisti u prvom kolu, 28. avgusta od 16.00, sastaju se sa Slovenijom. Dva dana kasnije, od 17.30, protivnik će biti Crna Gora, a prvog septembra, u istom terminu, selekcija Grčke.

Srbija brani zlato osvojeno pre četiri godine u Oranu.

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Glušac i Martinović došli da bodre Zvezdu Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić