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Srpski vaterpolisti su u otvorenom bazenu Sportskog centra Novi Beograd održali poslednji trening pred put u Italiju, saopštio je Srpski vaterpolo savez.

Nakon dvomesečnih priprema, tokom kojih je kroz selekciju prošlo oko 40 vaterpolista, selektor Vladimir Vujasinović je odlučio da na Mediteranske igre povede 14 igrača: Milan Glušac, Vladimir Mišović, Vasilije Martinović, Vuk Milivojević, Zoran Božović, Viktor Urošević, Bogdan Gavrilović, Luka Pljevančić, Marko Dimitrijević, Vuk Čonkić, Đorđe Vučinić, Nikola Lukić, Dušan Trtović, Nemanja Stanojević.

1/11 Vidi galeriju Vaterpolo reprezentacija Srbije 2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Na Mediteranskim igrama Srbija će igrati u grupi A sa Grčkom, Crnom Gorom i Slovenijom, dok će se u grupi B takmičiti Španija, Francuska, Italija, Turska i Bosna i Hercegovina. U polufinale će se plasirati po dve najuspešnije reprezentacije iz obe grupe.

Srpski vaterpolisti u prvom kolu, 28. avgusta od 16.00, sastaju se sa Slovenijom. Dva dana kasnije, od 17.30, protivnik će biti Crna Gora, a prvog septembra, u istom terminu, selekcija Grčke.

Srbija brani zlato osvojeno pre četiri godine u Oranu.