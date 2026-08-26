Slušaj vest

Srpske reprezentativke sjajno započele učešće na streljačkom turniru na Mediteranskim igrama u Tarantu. U prvoj disciplini programa obe naše predstavnice su se okitile medaljama.

Anđelija Stevanović je osvojila srebro vazdušnom puškom, a Aleksandra Stojadinović (devojački Havran) je izborila bronzu.

1/7 Vidi galeriju Streljaštvo - Mediteranske igre 2026 Foto: SSS

Vazdušnom puškom se takmičilo 27 devojaka iz 17 zemalja, a već u kvalifikacijama postignuti su vrlo dobri rezultati.

Anđelija Stevanović je bila najpreciznija u kvalifikacijama, sa 632,7 krugova. Za skoro pet krugova nadmašila dosadašnji rekord Mediteranskih igara, koji je od 2018. godine držala Italijanka Zivijani (627,8). Bolje od dosadašnjeg rekorda gađalo je prvih pet takmičarki, između ostalih i trećeplasirana Aleksandra Stojadinović (630,0).

Stevanovićeva je tako u nekoliko sedmica postavila dva međunarodna rekorda, jer nedavno je na Evropskom prvenstvu do 23 godine u Vroclavu postavila novi seniorski, ujedno i juniorski, evropski rekord kvalifikacija (637,1).

Finale je donelo izjednačenu borbu nekoliko takmičarki za medalje, bilo je dosta promena u plasmanu, a naše reprezentativke su skoro stalno bile među tri najbolje plasirane. Kako se takmičenje bližilo kraju postajalo je sve izvesnije da će se domognuti postolja.

Posle 20. hica, kada je ispala i četvrtoplasirana, obe naše predstavnice su obezbedile odličja, jer sem njih na vatrenoj liniji je ostala samo Zakira Pušina (Bosna i Hercegovina), koja je bila najprijatnije iznenađenje takmičenja, jer malo ko ju je video u krugu kandidata za medalje.

Aleksandra Stojadinović je finale završila posle 22. serije i pripala joj je bronza. U borbi za zlato u preostala dva hica ostale su dve najmlađe finalistkinje – 17-godišnja Pušina, u tom trenutku vodeća, i šest meseci starija Anđelija Stevanović. Takmičarka iz BiH je kompletirala iznenađenje, zadržala je prvu poziciju. Trijumfovala je sa 252,6 krugova, dok je Stevanovićeva zaostala 1,2 kruga.

U četvrtak će biti održano takmičenje vazdušnim pištoljem za muškarce, u kome Srbiju predstavljaju Damir Mikec i Uroš Gajić.

Vazdušna puška, žene: 1. Zakira Pušina (Bosna Hercegovina) 252,6, 2. Anđelija Stevanović (Srbija) 251,4, 3. Aleksandra Stojadinović (Srbija) 228,9...Kvalifikacije: 1. Stevanović 632,7... 3. Stojadinović 630,7...