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Plasman u finale ostvarile su po tri najbolje plasirane ekipe iz svake polufinalne trke, a Mačković i Pimenov su do drugog mesta u svojoj trci došli sa rezultatom od 6:26,99 minuta.

Iz njihove polufinalne trke u finale su se plasirale i prvoplasirana Holandija, sa vremenom od 6:24,80 minuta, i trećeplasirana Španija.

Iz druge polufinalne trke plasman u finale ostvarile su ekipe Velike Britanije, Belgije i Češke.

Finale je na programu u petak od 17.17.

(Beta)