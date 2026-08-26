Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale u disciplini dubl skul na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu, pošto su zauzeli drugo mesto u svojoj polufinalnoj trci.
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SRPSKI DUBL SKUL IDE PO MEDALJU: Mačković i Pimenov drugi u polufinalu
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Plasman u finale ostvarile su po tri najbolje plasirane ekipe iz svake polufinalne trke, a Mačković i Pimenov su do drugog mesta u svojoj trci došli sa rezultatom od 6:26,99 minuta.
Iz njihove polufinalne trke u finale su se plasirale i prvoplasirana Holandija, sa vremenom od 6:24,80 minuta, i trećeplasirana Španija.
Iz druge polufinalne trke plasman u finale ostvarile su ekipe Velike Britanije, Belgije i Češke.
Finale je na programu u petak od 17.17.
(Beta)
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