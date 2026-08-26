Četvrtfinale je na programu u petak od 13.10.
SVETSKO PRVENSTVO
JOVANA ARSIĆ SJAJNA U AMSTERDAMU: Srpska veslačica u četvrtfinalu skifa na Svetskom prvenstvu
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Srpska veslačica Jovana Arsić plasirala se u četvrtfinale u disciplini skif na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu, pošto je danas zauzela drugo mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi.
Jovana Arsić Foto: Profimedia, OKS, VSS/Anđela Nišević
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Arsić je do drugog mesta u kvalifikacionoj grupi dva došla sa rezultatom od 8:14,63 minuta.
Četvrtfinale je na programu u petak od 13.10.
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