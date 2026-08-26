Sara Ćirković poražena u dramatičnom polufinalu.
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SARA ĆIRKOVIĆ OSVOJILA BRONZU: Srpska bokserka zaustavljena u polufinalu Mediteranskih igara
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Srpska bokserka Sara Ćirković nije uspela da se plasira u finale u kategoriji do 54 kilograma na Mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je u polufinalu izgubila od Italijanke Sirine Šavabi odlukom sudija 2:3.
Pošto u boksu nema mečeva za treće mesto, Ćirković je tako osvojila bronzanu medalju.
Ovo je prva medalja za Srbiju u ženskom boksu na Mediteranskim igrama.
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