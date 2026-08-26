Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Glavna zvezda večeri biće neporaženi Veljko Ražnatović (19-0, 15 KO), koji nastavlja svoj put ka samom vrhu kruzer kategorije. Srpskog boksera očekuje ozbiljan izazov, pošto će preko puta sebe imati iskusnog Venecuelanca Rosmena Brita (14-3, 12 KO).

Ražnatović će se sa Britom sastati u kategoriji do 90 kilograma, a s obzirom na skor oba borca, publiku u „Ložionici“ očekuje meč koji bi mogao da donese mnogo uzbuđenja.

Uoči ovog spektakla Veljko je za Kurir odgovarao na pitanja "Ili - ili".

Poslušatje šta je sve odgovorio:

Podsetimo, srpski bokser iza sebe ima savršen profesionalni učinak — 19 pobeda iz isto toliko mečeva, od čega je čak 15 ostvario nokautom. Brita, sa druge strane, ima 14 pobeda u profesionalnoj karijeri, uz 12 nokauta, ali i tri poraza.

Zbog toga će neporaženi Ražnatović morati da bude maksimalno oprezan. Venecuelanac poseduje ozbiljnu snagu u rukama, a činjenica da je 12 od svojih 14 pobeda ostvario prekidom dovoljno govori o njegovim kvalitetima.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović, Balkan boxing 11 Foto: Jovana Kala Božić, Dusan Milenkovic/ATAImages

Beogradska publika tako u subotu može da očekuje pravi bokserski spektakl, a Veljko Ražnatović ima priliku da pred domaćim navijačima nastavi svoj savršeni niz i upiše 20. profesionalnu pobedu.

Ukoliko opravda ulogu favorita, „Ložionica“ bi mogla da bude mesto još jednog važnog koraka u karijeri neporaženog srpskog boksera.