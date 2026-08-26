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Srpska bokserka Kristina Kuluhova plasirala se u finale u kategoriji do 60 kilograma na Mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je u polufinalu pobedila Francuskinju Stelin Grosi odlukom sudija 3:2.

Kuluhova će se u finalu boriti protiv Donjete Sadiku, predstavnice Kosova.

Plasman u finale u kategoriji do 90 kilograma muške konkurencije ostvario je srpski bokser Marko Pižurica, koji je u polufinalu pobedio Egipćanina Mohameda Hosama Alija Abdelmoneima odlukom sudija 4:1.

Pižurica će se u finalu boriti protiv Španca Enmanuela Rejesa Plaa.

(Beta)

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