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Rukometaši Partizana upisali su prvi trijumf u novoj sezoni.

Crno-beli su u Skoplju bili bolji od Alkaloida rezultatom 31:39 (15:17), uz deset pogodaka nezaustavljivog Aljoše Damjanovića.

1/4 Vidi galeriju RK Partizan predstavio tim za novu sezonu Foto: RK Partizan/Nikola Čimburović

Za razliku od duela sa Pelisterom, ovoga puta je protivnik mučio muku sa realizacijom, dok su izabranici Raula Gonzalesa bili sigurniji u fazi napada. Sledi dan odmora za crno-beli tim, a već u petak meč protiv Dubočice 54 na Banjici.

Na startu prvog poluvremena igralo se gol za gol. Do početnog vođstva došao je domaćin, ali je u 10. minutu Partizan, posle odbrane Čordalije, iskoristio isključenje Damjana Miteva i poveo golom Lumbrosa 4:6. Nova odbrana čuvara mreže omogućila je Damjanoviću pogodak za 6:9, što je bio alarm za klupu Alkaloida, koja je zatražila tajm-aut. Prišli su izabranici Kirila Lazarova na gol zaostatka (10:11), ali je Crnoglavac u 26. minutu vratio plus tri za crno-bele (12:15). Sjajan je u prvom poluvremenu bio golman Bekir Čordalija, koji je zabeležio sedam odbrana, uz jedan zaustavljen sedmerac. Brzi centar Alkaloida bio je najveća pretnja po gol Partizana, ali su igrači Raula Gonzalesa izdržali pritisak protivnika i na poluvreme otišli pri vođstvu 15:17.

Pripretio je domaćin u nastavku i u 37. minutu poravnao rezultat – 21:21. Strateg crno-belih je odreagovao tajm-autom, a kratak predah prijao je crno-belima, koji su potom prvi put na meču stekli plus četiri na semaforu (23:27). Usledila je prava golgeterska rapsodija, a Trnavac je nastavio da niže bravure tamo gde je Čordalija stao u prvoj deonici. U dva navrata Partizan je imao devet golova prednosti (29:38, 30:39), ali je Borzaš bio precizan za konačnih 31:39.

Najefikasniji u redovima srpskog šampiona bili su Aljoša Damjanović sa deset pogodaka i Joav Lumbroso i Tobijas Vagner sa po osam golova. Lumbroso je ujedno blistao kao asistent (13 asistencija), dok su golmani podelili minutažu. Bekir Čordalija je u prvoj deonici upisao sedam odbrana, a Andrej Trnavac u drugoj dodao četiri.