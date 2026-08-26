SRBIJA - HRVATSKA U OSMINI FINALA?! Realan scenario, evo šta treba da se desi
Odbojkašice Srbije već posle četiri kola obezbedile su prvo mesto u grupi B na Evropskom prvenstvu.
Tim Zorana Terzića ima pred sobom utakmicu protiv Ukrajine, ali ona neće uticati na krajnji plasman naših devojaka u grupi koja se igra u Brnu.
Zato će se deo pažnje usmeriti ka Geteborgu, gde se igra grupa D.
Upravo će rival iz ove grupe biti protivnik Srbije u osmini finala. I to četvrtoplasirana ekipa iz grupe.
Najveće šanse da se nađe na četvrtom mestu ima selekcija Hrvatske.
Hrvatice trenutno iz četiri utakmice imaju tri boda, odnosno jednu pobedu i tri poraza, i zauzimaju peto mesto. Na četvrtoj poziciji je Slovačka koja je odigrala svih pet utakmica i skupila pet bodova.
Hrvatskoj je potrebna pobeda sa 3:0 ili 3:1 protiv poslednjeplasirane Crne Gore, koja nema nijedan bod. U tom slučaju bi zauzela četvrto mesto i namerila se na Srbiju u osmini finala.
Srbija utakmicu poslednjeg kola igra u četvrtak od 16 časova, u isto vreme kada u Švedskoj igraju Hrvatska i Crna Gora.