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Tim Zorana Terzića ima pred sobom utakmicu protiv Ukrajine, ali ona neće uticati na krajnji plasman naših devojaka u grupi koja se igra u Brnu.

1/6 Vidi galeriju Srbija - Bugarska, odbojkašice 24.8.2026 Foto: CEV

Zato će se deo pažnje usmeriti ka Geteborgu, gde se igra grupa D.

Upravo će rival iz ove grupe biti protivnik Srbije u osmini finala. I to četvrtoplasirana ekipa iz grupe.

Najveće šanse da se nađe na četvrtom mestu ima selekcija Hrvatske.

Hrvatice trenutno iz četiri utakmice imaju tri boda, odnosno jednu pobedu i tri poraza, i zauzimaju peto mesto. Na četvrtoj poziciji je Slovačka koja je odigrala svih pet utakmica i skupila pet bodova.

Hrvatskoj je potrebna pobeda sa 3:0 ili 3:1 protiv poslednjeplasirane Crne Gore, koja nema nijedan bod. U tom slučaju bi zauzela četvrto mesto i namerila se na Srbiju u osmini finala.

Srbija utakmicu poslednjeg kola igra u četvrtak od 16 časova, u isto vreme kada u Švedskoj igraju Hrvatska i Crna Gora.