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Tori Bouvi trebalo je da bude jedna od najvećih zvezda američke atletike.

Osvojila je olimpijsko zlato, bila svetska šampionka, stajala na pobedničkom postolju u Riju 2016, a onda je njen život ugašen na način koji je šokirao Ameriku. Imala je samo 32 godine i nosila je dete koje je toliko želela.

Danas bi Tori Bouvi proslavljala 36. rođendan.

Umesto toga, njeno ime ponovo podseća na jednu od najpotresnijih tragedija koja je pogodila američku atletiku.

1/6 Vidi galeriju Proslavljena američka atletičarka - Tori Bouvi Foto: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Bouvi rođena je 27. avgusta 1990. godine u Sand Hilu u Misisipiju, a njen život od samog početka nije bio običan. Kao mala završila je u hraniteljskoj porodici, a potom su nju i sestru preuzele baka Bobi Luiz Smit i odgajile ih.

Upravo je baka imala ogromnu ulogu u tome da Tori izraste u neviđenog borca.

Bouvi je kao devojčica više sanjala o tome da postane košarkašica. Atletika joj u početku nije bila prvi izbor, ali kada je počela da trči i skače, bilo je jasno da poseduje nešto posebno.

U srednjoj školi osvajala je državna prvenstva u sprintu i skoku udalj, a potom je stigla na Univerzitet Južnog Misisipija.

Tamo je postala dvostruka NCAA šampionka u skoku udalj 2011. godine, a kasnije je potpuno prešla na sprint.

A onda je stigao Rio.

Amerika je gledala kako se rađa zvezda

Na Olimpijskim igrama 2016. godine Tori Bouvi osvojila je čak tri medalje:

Srebro na 100 metara.

Bronzu na 200 metara.

A onda – zlato sa američkom štafetom 4x100 metara.

Trčala je poslednju deonicu, zajedno sa Tiannom Bartoletom, Alison Feliks i Ingliš Gardner, i postala olimpijska šampionka.

Godinu dana kasnije usledio je još veći uspeh.

Na Svetskom prvenstvu u Londonu 2017. godine Bouvi je postala svetska šampionka na 100 metara, a sa američkom štafetom ponovo je osvojila zlato.

Od devojčice koju je baka podizala u malom mestu u Misisipiju stigla je do samog vrha svetske atletike.

Čak je i Misisipi 25. novembar proglasio "Danom Tori Bouvi", a u njenom rodnom kraju postavljena je i tabla sa njenim imenom.

Ali život koji je spolja izgledao kao bajka imao je i svoju mnogo mračniju stranu.

Problemi sa mentalnim zdravljem

Bouvi se poslednji put takmičila u junu 2022. godine, a naredni period njenog života danas se posmatra potpuno drugačije.

Američki mediji kasnije su otkrili da je imala ozbiljne probleme sa mentalnim zdravljem, a ljudi iz njenog okruženja govorili su da je sve više bila izolovana.

Njen bivši trener Al Džojner, koji je poznavao njen put godinama, rekao je da njeni problemi nisu bili tajna u atletskim krugovima i da ljudi nisu dovoljno ozbiljno shvatili ono kroz šta je prolazila.

Komšije su kasnije ispričale uznemirujuće detalje.

Viđali su je kako spava na podu lokalnog rekreativnog centra, a jednom prilikom i na klupi u parku, sa namirnicama pored sebe. Jedan komšija je čak kontaktirao američke atletske strukture zbog zabrinutosti za njeno stanje.

A onda je usledila vest koju niko nije očekivao.

Pronašli je mrtvu u kući!

Tori Bouvi je preminula 23. aprila 2023. godine, ali njena smrt nije odmah bila poznata javnosti.

Policija je 2. maja otišla u njenu kuću na Floridi nakon prijave za proveru stanja žene u tridesetim godinama sa kojom se nekoliko dana niko nije čuo.

Tamo su pronašli njeno telo.

Imala je samo 32 godine.

U početku se nije znalo šta se dogodilo, a upravo nedostatak informacija doveo je do brojnih nagađanja.

Njena agentkinja Kimberli Holand tada je posebno reagovala na spekulacije o uzroku smrti, nazivajući ih bolnim i štetnim.

A onda je stigao nalaz obdukcije.

I otkrio detalj koji je potresao Ameriku.

Bila je u osmom mesecu trudnoće!

Tori Bouvi je u trenutku smrti bila oko osam meseci trudna.

U njenoj utrobi nalazio se potpuno razvijen fetus, a obdukcija je pokazala da je bila u aktivnom porođaju kada je preminula. Njena beba takođe nije preživela.

Kao moguće komplikacije navedeni su respiratorni distres i eklampsija, ozbiljna komplikacija povezana sa visokim krvnim pritiskom u trudnoći koja može izazvati napade i druge životno ugrožavajuće posledice. Smrt je klasifikovana kao prirodna, a nisu pronađeni znaci nasilja niti toksikološki dokazi o upotrebi droga.

Posebno je potresna činjenica da nije aktivno pokušavala da izvede kućni porođaj.

Njena agentkinja je za CBS rekla da je Bouvi imala snažan strah od bolnica i da je želela da ima kontrolu nad načinom na koji će se poroditi.

U poslednjem razgovoru sa Holand, Bouvi je pričala o bebi i pripremala se za njeno rođenje. Bila je, prema rečima agentkinje, uzbuđena što će postati majka i već je kupovala odeću za devojčicu.

I onda je, samo nekoliko nedelja kasnije, usledila tragedija.

"Kako se ovo dogodilo?!"

Njena smrt posebno je pogodila atletsku zajednicu.

Alison Feliks, njena saigračica iz olimpijske štafete, kasnije je govorila o sopstvenom iskustvu sa preeklampsijom i istakla koliko je važno da se o trudnoći i komplikacijama govori otvoreno. Feliks je tokom trudnoće 2018. godine morala na hitan carski rez u 32. nedelji.

Tori Bouvi je, međutim, svoju poslednju trku vodila potpuno sama.

U osmom mesecu trudnoće.

U svojoj kući.

I imala je samo 32 godine.