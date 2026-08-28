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"Pro Boul" utakmica se više neće igrati, saopštila je prošle noći Nacionalna liga američkog fudbala (NFL), čime je okončana egzibicija najboljih igrača lige koja se u nekom obliku održavala skoro svake godine od 1951. godine.

"U redu je biti prva liga koja napušta takmičarsku ol-star utakmicu", rekao je izvršni potpredsednik NFL-a Piter O'Rajli na sastanku vlasnika klubova u Atlanti.

Liga je saopštila da će 88 igrača i dalje biti imenovano za članove Pro Boul tima i da će im biti ukazana čast u Los Anđelesu nakon ove sezone.

"Pro Boul je oduvek bio posvećen priznavanju igrača koji se ističu kao apsolutno najbolji u NFL-u", naveo je O’Rajli u saopštenju.

"Izbor za Pro Boul vratiće se svojoj prvobitnoj svrsi, odavanju počasti najboljima među najboljima. Želimo da to priznanje ima još veće značenje za igrače, njihove porodice, njihove klubove i naše navijače", dodao je on.

O'Rajli je rekao da je ova odluka "prelazak sa utakmice na priznanje".

Izvršni potpredsednik lige za fudbalske operacije Troj Vinsent izjavio je da je od igrača čuo da oni "ne žele takmičarsku utakmicu" posle nakon plej-ofa.

Popularnost Pro Boula je opadala poslednjih godina. Nekada nezaobilazan događaj u Honoluluu, NFL je premestio u razne gradove, pa je čak prešao sa klasičnog "tekl" fudbala na fleg fudbal 2023. godine.

Beta