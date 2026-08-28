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Svetski rekorder u maratonu, kenijski atletičar Sebastijan Save rekao je danas da će zbog povrede propustiti Berlinski maraton, koji je trebalo da označi njegov povratak takmičenjima nakon što je srušio granicu od dva sata.

Save je rekao da je sledećeg meseca u Berlinu ciljao "nešto posebno". On je pobedio na ovoj trci prošle godine, a reč je o jednoj od najbržih maratonskih staza na svetu, koja je bila mesto rušenja brojnih rekorda.

"Teška srca moram da vas obavestim da sam primoran da se povučem sa Berlinskog maratona zbog povrede", naveo je Save u saopštenju koje su izdali organizatori. On nije precizirao o kakvoj je povredi reč.

"Radovao sam se postizanju nečeg posebnog na ulicama Berlina i prolasku kroz cilj kod Brandenburške kapije. Želim da zahvalim svima koji nastavljaju da me podržavaju i želim svim trkačima koji učestvuju sjajnu trku", dodao je Save.

Ovaj 31-godišnji Kenijac pobedio je na Londonskom maratonu u aprilu sa vremenom od jedan sat, 59 minuta i 30 sekundi, postavši prvi čovek koji je ostvario podvig koji se dugo smatrao nedostižnim.

On je tada izjavio da je prošao kroz rigorozan režim doping testiranja kako bi "pokazao svetu da možemo da trčimo čisti i ujedno trčimo brzo", nakon niza nedavnih doping slučajeva među vrhunskim kenijskim trkačima.

Beta