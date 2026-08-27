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Ipak, u poslednjem času došlo je do jedne promene, jer se povredio Aleksa Leka Marković, koji je na jednom od poslednjih treninga tokom priprema polomio palac, pa, nažalost, njegov povratak u ring posle tri godine nećemo gledati na ovom događaju.

Samim tim, otpala je borba sa bokserom iz Severne Makedonije – Bobanom Ilioskim, a ostaje mogućnost da ovu borbu gledamo na nekom od narednih Balkan Boxing događaja, kada se Aleksa Marković oporavi od povrede.

Umesto njih, kao zamena za petu borbu upala su dva talentovana boksera iz Srbije. Jedan je Ognjen Mihajlović iz Kruševca, koji ima 18 godina, u profi ringu ima jedan meč, u kojem je izašao kao pobednik nedavno u Tutinu protiv Slađana Dragišića odlukom sudija i dominantnom borbom. Njegov protivnik biće Leonardo Ibić iz Niša, kojem će ovo biti četvrta profi borba, a u prethodne tri ima skor od pobede, poraza i remija.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović, Balkan boxing 11 Foto: Jovana Kala Božić, Dusan Milenkovic/ATAImages

Ova borba će se održati u super velter kategoriji i predviđene su četiri runde.

Kao što je poznato, main event biće borba Veljka Ražnatovića protiv Rosmena Brita iz Venecuele u kruzer kategoriji.

Co-main event je borba Alekseja Šendrika i Petrosa Ananjana iz Rusije u velter kategoriji.

Na ovom spektaklu gledamo i povratak Aleksandra Konovalova u profi boks, koji se bori protiv Azerbejdžanca Rahima Alijeva.

Bori se i sjajni Leo Cvitanović, kojem je protivnik Migel Vaskez iz Kolumbije.