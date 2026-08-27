Za srpsku reprezentaciju posebno su bila zanimljiva dešavanja u Geteborgu.
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HRVATICE ZAKAZALE DUEL SA SRBIJOM! Naše odbojkašice posle drame dobile rivala u osmini finala Evropskog prvenstva
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U Brnu je najvažnije pitanje bilo odavno rešeno – Srbija će u osminu finala sa prvog mesta.
A u Geteborgu su selekcije Hrvatske i Crne Gore odlučivale koja će na megdan izabranicama Zorana Terzića.
Ženska odbojkaška selekcija Hrvatske slavila je nad Crnom Gorom sa 3:2 (21:25, 25:20, 22:25, 25:14, 15:8) u poslednjoj utakmici grupne faze na Evropskom prvenstvu i kao četvrte u grupi D zakazale duel sa Srbijom.
Foto: Printscreen
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