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U Brnu je najvažnije pitanje bilo odavno rešeno – Srbija će u osminu finala sa prvog mesta.

A u Geteborgu su selekcije Hrvatske i Crne Gore odlučivale koja će na megdan izabranicama Zorana Terzića.

Ženska odbojkaška selekcija Hrvatske slavila je nad Crnom Gorom sa 3:2 (21:25, 25:20, 22:25, 25:14, 15:8) u poslednjoj utakmici grupne faze na Evropskom prvenstvu i kao četvrte u grupi D zakazale duel sa Srbijom.

Hrvatska
Foto: Printscreen

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Hena Kurtagić intervju na Evropskom prvenstvu Izvor: TV Arena sport