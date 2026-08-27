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Naše odbojkašice su već ranije obezbedile prvo mesto u grupi, a trijumfom na Ukrajinkama potrudile su se da to bude maksimalno.

Podsetimo, selekcija Srbije je pokazala zašto je ogroman favorit na ovom turniru. Slavile su naše devojke protiv Austrije, Bugarske i Grčke sa maksimalnih 3:0, dok su Bugarke uspele da uzmu tek jedan set u drugom kolu ovog turnira. Sada je pala i Ukrajina za sjajan niz izabranica Zorana Terzića.

Foto: OSSRB

Srbija je odlično počela meč protiv Ukrajine, pošto je Tijana Bošković blokom donela prvi poen. Ipak, Ukrajinke su bolje otvorile nastavak prvog seta i povele 9:5, koristeći probleme srpske reprezentacije u organizaciji napada.

Tada je Hena Kurtagić preuzela odgovornost na servisu, dok je Srbija značajno popravila igru u bloku. Bošković i Uzelac bile su sigurne u napadu, pa su „plave“ uspele da preokrenu rezultat i osvoje prvi set. Srpske odbojkašice su u tom periodu osvojile čak šest poena blokom.

U nastavku je Anja Zubić dobila priliku, dok je Bošković meč završila na klupi. Ukrajina je pokušala da se vrati u susret i u drugom setu prišla na 20:18, ali je posle tajm-auta Zorana Terzića Srbija ponovo pronašla ritam. Uzelac je preuzela odgovornost u završnici i Srbija je stigla do 2:0.

Treći set doneo je mnogo više problema. Maja Ognjenović je izašla iz igre, a zamenila ju je Slađana Mirković, dok je Ukrajina serijama 4:0 i 6:0 napravila veliku prednost. Terzić je pokušao da promeni situaciju uvođenjem Nine Čajić na poziciju korektora.

Srbija se dugo mučila, ali je preokret najavila Kurtagić preciznim napadom, a potom i sjajnom igrom u bloku. Branka Tica je vezala nekoliko as-servisa i pokrenula veliki povratak, pa je Srbija izjednačila na 19:19.

Kada je bilo najvažnije, srpske odbojkašice su ponovo podigle nivo igre. Dobrim servisima poremetile su prijem Ukrajinki, napravile odlučujuću seriju i privele meč kraju.

Srbija je sa prvog mesta u grupi B plasman u osminu finala.