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Srbija je nastavila dominaciju na Evropskom prvenstvu i u poslednjem, petom kolu grupne faze ubedljivo savladala Ukrajinu sa 3:0 (25:21, 25:22, 25:21), a nakon meča usledile su prelepe scene. Jedna od naših ključnih odbojkašica, Mina Popović, po završetku susreta podelila je utiske, a potom napravila sjajan gest i otpevala pesmu svojoj saigračici.

"Pre svega hvala, hvala svima koji su došli danas i gledali naš meč. Uvek je divno igrati pred ovoliko navijača. Naravno da smo zadovoljne. Današnja utakmica je bila teška, ništa nam nisu lako prepustile. Imale smo dobrog protivnika danas. Sada možemo da se pripremimo za vrlo važan deo ovog turnira Hvala svima i dođite da nas podržite u što većem broju i uživajte u našoj igri", rekla je Mina Popović, ali to nije bilo sve.

1/6 Vidi galeriju Srbija - Bugarska, odbojkašice 24.8.2026 Foto: CEV

Na ovom turniru rođendane su do sada proslavile Anja Zubić i Branka Tica, dok je na utakmici protiv Ukrajine svoj 22. rođendan obeležila i sjajna Hena Kurtagić.

"Još jedna stvar", rekla je Mina i tako odbila da se prekine intervju, a onda zapevala: "Danas nam je divan dan! Bolje da ja ne pevam, ali pevamo srećan rođendan Heni", rekla je uz veliki osmeh Mina Popović.

Pogledajte tu scenu:

00:22 Mina Popović peva Heni Kurtagić Izvor: Arena 2 Premium