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Balkan Boxing 11 donosi novi veliki borilački spektakl u Beogradu, a jedno od imena koje će privući posebnu pažnju publike biće Aleksandar Konovalov (4-0-0).

Proslavljeni srpski kik-bokser nastavlja novo poglavlje karijere u profesionalnom boksu, a u subotu, 29. avgusta, od 20.00 u Ložionici će odmeriti snage sa Rahimom Alijevim (3-1-0).

1/2 Vidi galeriju Aleksandar Konovalov, boks Foto: Printskrin, Balkan Boxing

Za Konovalova će ovo biti još jedan važan korak nakon povratka borilačkom sportu. Od kik-boksa se oprostio u novembru 2023. godine, a u ring se vratio 7. jula ove godine. Sada ga očekuje novi izazov i protivnik čije kvalitete veoma dobro poznaje.

Sada je u novom izdanju "BOKSCAST-a" govorio o velikom povratku i svemu što je do toga dovelo.

"Bogu hvala pa sam se vratio sportu posle, da kažemo, 2023. novembra meseca sam se oprostio od kik-boksa i od tada nisam imao meč. 7. jula ove godine je bio taj povratak u ringu, Bogu hvala na velika vrata. Evo sada Balkan Boxing 11 gde me očekuje izuzetno težak i dobar protivnik. Nadam se pobedi kao i uvek, daću sve od sebe da publika uživa u tom meču i da ja izađem kao pobednik" - poručio je Konovalov.

Posebnu draž predstojećem okršaju daje činjenica da Konovalov i Alijev već imaju zajedničku istoriju. Njih dvojica sastala su se u finalu Svetskog prvenstva u kik-boksu 2021. godine, kada je srpski borac izašao kao pobednik.

"Sa šampionom sveta iz Uzbekistana. Jako, jako nezgodan protivnik gde konstantno pravi pritisak, ali evo ja ću javno da kažem da sam ja već imao susret sa ovim protivnikom ali u kik-boksu. Finale Svetskog prvenstva 2021. godine. Pobedio sam ga, slomio sam mu rebro posle prve runde pa je i odustao. Inače jako, jako nezgodan meč, imate na Jutjubu možete da pogledate njegove mečeve, videćete o kakvom se protivniku radi."

Ovoga puta pravila će biti drugačija. Konovalov gradi put u profesionalnom boksu, a za novi izazov priprema se u ozbiljnom kampu. Kako kaže, značajnu pomoć ima od Veljka Ražnatovića, kao i trenera iz Rusije, dok je jedan od najvećih problema pronalaženje adekvatnih sparing partnera.

"Imao sam, imao sam mnogo kilograma, skinuo sam dosta. Naravno, nije 80 kilograma moja kategorija, poluteška je ozbiljna kategorija gde ja nemam budućnost za dalje da bih mogao doći do neke titule. Ali uz ovakav rad sa ovakvim ljudima, trenerima, evo ovde sam kod Veljka kao što znate treća nedelja, sa trenerom iz Rusije skinuo sam dosta kilograma, pripremamo se jako dobro. Veljko mi dosta pomaže kao i u prethodnim kampovima. Imamo bukvalno sve uslove kao da smo u najvećem bokserskom kampu na svetu, tako da ništa nam ne manjka sem tih sparing partnera. Uvek je problem sparing partner kod nas u ovim krajevima, barem da su naši bokseri tu pa da možemo da radimo sa njima, neki su otišli u Italiju, neki se spremaju za neke druge mečeve, tako da je malo nezgodno ali opet eto kažem, Bogu hvala imamo sve, sve je dobro, sve ide kako treba. Ja mislim da sam spreman sada na nekih 60-70 odsto, možda ne i toliko, ali mislim da će biti dovoljno za četiri runde protiv izuzetno dobrog protivnika."

Put nazad do ringa nije bio jednostavan. Konovalov otkriva da je u jednom trenutku imao čak 103 kilograma, dok su porodične i poslovne obaveze preuzele primat u odnosu na profesionalni sport. Pokrenuo je posao sa brzom hranom i posvetio se obezbeđivanju porodice, zbog čega je trening određeno vreme bio u drugom planu.

Ipak, želja za borbom nije nestala.

"103 kilograma. Jako mi je bilo teško da se vratim sportu. Čovek kad napravi neku pauzu pa misli lako će, lako će, ja ću sve, sad ću, sutra, sutra, sutra... Prođe brzo vreme i onda se zapitam šta sam sve radio ovih godina. A inače sam otvorio neku brzu hranu pa sam se malo posvetio tome i to me skroz nekako... nisam imao fokus na trening i onda sam odlučio da se ne bavim sportom nego da moram da obezbedim porodicu - supruga, tri deteta, mora od nečega da se živi tako da sam imao preča posla. Sad je sve kako treba, biznis je dobro, svi smo dobro. Ja sam odlučio da se vratim sportu sad, pravo vreme mislim da nisam, mislim da nemam mnogo godina, da imam još uvek vremena gde mogu da napravim neki veliki rezultat u profesionalnom boksu."

Upravo će Balkan Boxing 11 biti nova prilika da Konovalov pokaže koliko može u profesionalnom boksu. Sa druge strane ringa čekaće ga rival kojeg je već savladao, ali sada u potpuno drugačijoj disciplini i novim okolnostima.

Balkan Boxing 11 održava se u subotu, 29. avgusta, u Ložionici u Beogradu, a duel Aleksandra Konovalova i Rahima Alijeva biće jedan od okršaja koji će obeležiti novo izdanje Balkan Boxing spektakla.

Direktan prenos Balkan Boxing 11 spektakla moći ćete da pratite u direktnom TV prenosu na kanalu Arena Sport 3 Premium, kao i na kanalu Arena Fight, dok će po prvi put, događaj biti prenošen direktno i u Ruskoj Federaciji, putem Rutube platforme.