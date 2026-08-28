- Danas živimo u vremenu u kojem je deci mnogo toga dostupno jednim klikom. Upravo zato naš zadatak nije jednostavan, sport mora da bude prisutan, dostupan i zanimljiv, a najbolji način da vas privučemo sportu jeste da vam pokažemo koliko sport može da vam promeni život. Sport nije samo rezultat, uči nas odgovornosti, upornosti, timskom radu i međusobnom uvažavanju. Uči nas da verujemo u sebe, ali i da poštujemo druge. Кada ulažemo u sport, mi ne ulažemo samo u buduće šampione. Ulažemo u zdravije, srećnije i uspešnije generacije. Zato želim da pozovem roditelje da podrže svoju decu da se bave sportom. Da ne traže odmah rezultat i medalju, već da im daju priliku da probaju, da se druže, da nauče da pobede, ali i da prihvate poraz. Pozivam i trenere i sve sportske radnike da nastave da prenose svoje znanje i iskustvo, jer njihov uticaj na decu često traje čitavog života. Poruka dragoj deci je da će neko od njih jednog dana možda biti olimpijski šampion, možda će neko postati vrhunski trener ili sportski radnik, ali ono što je najvažnije jeste da ćete kroz sport sigurno postati bolji ljudi - rekao je Štefanek.