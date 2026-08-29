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Klub iz Kragujevca je na turniru zabeležio pobede nad rumunskom Oradeom (18:15), nemačkim Špandauom (17:9) i reprezentacijom Slovačke (20:8), dok je jedini poraz pretrpeo od mađarskog Ferencvaroša (11:16), koji je na kraju i osvojio taj turnir.

"Ovo takmičenje imalo je prijateljski karakter i poslužilo je ekipi Radničkog kao odlična provera u sklopu priprema za novu sezonu, čiji je zvanični početak zakazan za 19. septembar", piše u saopštenju kluba iz Kragujevca.

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